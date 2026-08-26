Ceuta abandonada

Cuesta clasificarlo en cualquier categoría del espanto y del esperpento, pero entre los más asombroso que he escuchado del Gobierno en relación a la crisis de Ceuta es esa nueva doctrina de la espera en cuanto a la defensa nacional. Esperar a que los invasores se cansen, se arrepientan o, quién sabe, reciban una llamada de su madre diciéndoles que ya es hora de volver a casa. Resulta difícil de explicar que la primera intención fuese dejar que quienes habían entrado ilegalmente y por millares en una ciudad soberana española se marchasen por su propia voluntad. Habían invadido Ceuta pocas horas antes. ¿Qué clase de estrategia consiste en esperar que un hecho consumado se deshaga solo?

Mientras tanto, Interior y Defensa se cruzan acusaciones, como si el problema fuese averiguar quién tenía que hacer algo y no qué había que hacer. Un espectáculo de competencias, excusas y responsabilidades que se desplazan de un ministerio a otro con la misma ligereza con que los invasores cruzaron la frontera. Cuando un Estado necesita horas para decidir quién debe proteger una parte de su territorio, el problema ya no es solamente de coordinación, es de autoridad.

Pedro Sánchez no ha sabido proteger Ceuta ni transmitir a los ceutíes la sensación elemental de que el Estado está con ellos. Y eso es precisamente lo que esperan los ciudadanos de un Gobierno cuando su ciudad es objeto de una entrada masiva y deliberada. No discursos, ni reproches cruzados, tampoco esa burocrática gimnasia de las competencias ministeriales. Esperan que alguien mande y que alguien actúe. Lo más inquietante no es solo la invasión, sino la vacilación posterior. Un Gobierno puede equivocarse en una decisión, pero resulta mucho más grave que no sepa tomar ninguna cuando la urgencia exige hacerlo. Ceuta no necesitaba un gabinete de crisis convertido en tertulia. Necesitaba protección y no la ha tenido. Es dramático.