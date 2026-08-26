El Far West

Horas atrás me detuve en una columna de Daniel Gascón, escritor, guionista, director de la edición española de la mexicana "Letras libres", sobre Óscar Puente del que es ferviente seguidor lo cual supone una gran ventaja porque de ese modo nunca van a faltarle temas. En esta ocasión también le da "p’al pelo" a propósito de la ignominia con la que calificó el plácet del rey a posar con otro menda del activismo ultramontano que nos invade. Se trata de un tal Javier Negre y fue en Cali. A partir de ahí que si "un Ejecutivo que está manejando de manera desastrosa la violación de la integridad territorial y la crisis humanitaria posterior en Ceuta"; "que impide que el monarca viaje a la ciudad autónoma..." y todo bajo la rúbrica "del responsable de una gestión negligente que incluye la tragedia de Adamuz ", además de incidir en el panorama ferroviario . La siguiente muesca la deja en el rostro: "Aparte de esa pericia gestora, el ministro muestra una combinación de agresividad hacia los débiles y sumisión hacia su jefe: un admirable rasgo de carácter". En conclusión,muy partidario del exalcalde de Pucela no parece.

Óscar Puente es el más político de todos cuantos conforman el gabinete, lo cual tampoco es que sea muy difícil. Ahí andan Yolanda Díaz, Sara Aagesen, Milagros Tolón, Jordi Hereu, Isabel Rodríguez, Diana Morant... que por dar la cara muy a menudo sobre lo que llevan entre manos tampoco es que se caractericen. También está Óscar López, de la Función Pública y para la Transformación Digital, cuyo único objetivo en la vida es la presidenta madrileña con lo que hay que reconocer que, trabajito, tiene. Igual que su compañero de Transportes y Movilidad Sostenible, convertido por obra y gracia del presidente en altavoz de todo aquello que este ha de callar. Y por ahí campa el hombre, que le va a dar algo.

Ya es que dispara a todo. Tras el sopapo a la monarquía le ha dado por comparar en la extenuada cuenta que maneja los carteles de las actuaciones en las fiestas vallisoletanas de su corporación y la actual consiguiendo que los de Carolina Durante le adviertan: "Estás tú para hablar". Todos pensaban que, al ritmo que se maneja, el jefe soltaría lastre en cualquier momento. Pero el momentazo que atraviesa el marido de Begoña acrecienta la necesidad de que alguien le cubra porque tampoco va a quedarse dos quincenas más en Lanzarote, digo yo. Dentro de la feria en la que se ha instalado, el escudero vio cómo su ex, magistrada ella, colgó un vídeo en el que acudía a una joyería con sortijas con tal de darles "otro aire" que no le trajeran recuerdos del pasado. Ya puesto, todo apunta a que Puente prefiere vérselas con Peinado que con quien imaginan.