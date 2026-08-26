Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Tiroteo en el cuartel de la Guardia Civil de Llanes
instagramlinkedin

Opinión

Pedro de Silva

Pedro de Silva

Añádenos en Google

Sánchez tiene la palabra

La crisis, como un virus de última generación, es mutante, cambia cada día. Tal cual se dijo aquí hace dos semanas, era el Gobierno, a través de su Presidente, el que debía comparecer e informar. Ahora ya no hay vuelta de hoja: ante la discrepancia entre dos ministros directamente implicados -una, como responsable de los "ojos" de España en Marruecos, otro en las medidas a adoptar ante una amenaza- solo él puede saber, y contar, si existía información al respecto y qué pasó con ella. Pero algunas preguntas se anticipan ya a la respuesta. ¿Cómo circula la información en el Gobierno ante una amenaza de esa clase (aunque el volumen que tomase la acción fuera imprevisible)?, ¿hay una conexión lo bastante fluida y operativa entre Defensa e Interior al respecto?, ¿se escala la información al Presidente, o al potente aparato de Moncloa?, ¿dónde hubo cortocircuito?, ¿quién se va a casa?

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El Supremo dice adiós a la pérdida de puntos del permiso de conducir tras detectarse un erro en la DGT: “La resolución de la DGT no solo corrige la equivocación, sino que lo hace de manera oficial y fehaciente"
  2. Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el elegante set de cortinas para ventana más barato del mercado: translúcido y de caída suave
  3. Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el juego de estor plisado para ventanas más barato del mercado: montaje sin obra y perfecto para oscurecer la habitación
  4. El asturiano que alcanza la cima en la Universidad de Oxford: "Es una pena que en España no se esté aprendiendo de los éxitos de otros países"
  5. Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir las toallas de ducha estampadas más baratas del mercado: suaves y voluminosas
  6. Detenidos dos varones tras un disparo que generó gran alarma en un barrio de Oviedo
  7. Alarma en Oviedo: un desprendimiento obliga a bomberos y policía a intervenir en una conocida iglesia
  8. Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el juego de mantas de salón y sofá más barato del mercado: especialmente suave y acogedora

Alejandro Castro vuela sobre la cucaña y se lleva el laurel de Lastres

Alejandro Castro vuela sobre la cucaña y se lleva el laurel de Lastres

Tres operaciones a corazón abierto y una novela para volver a empezar: la historia de superación del gijonés Miguel Secades

Tres operaciones a corazón abierto y una novela para volver a empezar: la historia de superación del gijonés Miguel Secades

Alejandro Castro vuela sobre la cucaña y se lleva el laurel de Lastres

Alejandro Castro vuela sobre la cucaña y se lleva el laurel de Lastres

La Laboral, con Valentín Arrieta como arquitecto-conservador, reactiva la creación de un centro expositivo propio sobre la historia del complejo

La Laboral, con Valentín Arrieta como arquitecto-conservador, reactiva la creación de un centro expositivo propio sobre la historia del complejo

El Concurso Hípico de Gijón 2026 celebra su primera jornada con un ambiente familiar y de tradición

El Concurso Hípico de Gijón 2026 celebra su primera jornada con un ambiente familiar y de tradición

El grupo gallego Cerber se hace con el parking del Calatrava en Oviedo por 7,1 millones

El grupo gallego Cerber se hace con el parking del Calatrava en Oviedo por 7,1 millones

Agenda: qué hacer en Asturias hoy miércoles 26 de agosto de 2026

Agenda: qué hacer en Asturias hoy miércoles 26 de agosto de 2026

Guerra de colores en el parque del Muelle

Guerra de colores en el parque del Muelle
Tracking Pixel Contents