Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Tiroteo en el cuartel de la Guardia Civil de Llanes
instagramlinkedin

Opinión

Rafael Vilasanjuan

Rafael Vilasanjuan

Añádenos en Google

A qué tiene derecho Israel

El conflicto de Donald Trump en Irán -donde ni siquiera sus acólitos le apoyan- envuelve en silencio al resto de la esfera global ¿Quién pudo engañarle tanto? Poco importa que arrecien las bombas de Vladimir Putin sobre Kiev, y aún menos que Israel avance en su idea de borrar del mapa cualquier atisbo palestino. Una y otra guerra apenas cuentan cuando la bolsa depende de lo que ocurra en el estrecho de Ormuz. Por eso se aprovecha Vladimir Putin, para incendiar una guerra que sabe que tiene perdida, y por eso también aprovecha Benjamin Netanyahu, para avanzar en su limpieza étnica en Palestina. Por eso también es bueno que Europa, presionada ahora por diplomáticos franceses y británicos, niegue el derecho de Israel a construir más de mil nuevas viviendas en territorio palestino, lo que en la práctica significaría el final de la viabilidad a la solución de dos estados.

Para Israel es tal vez el premio a esta guerra de eliminación. Su ministro de Exteriores, cuestionado en Londres sobre la idea de construir un nuevo asentamiento en Cisjordania, ha respondido que los israelíes tienen el mismo derecho a ocupar esas tierras que los británicos a vivir en el Reino Unido. Si no fuera por el sentido supremacista que tiene secuestrado al Estado de Israel, tal vez sería conveniente que el ministro repasara la historia, la más reciente, para darse cuenta de que sin legitimar un genocidio, esas tierras no solo no les corresponden, sino que ocuparlas supone un nuevo crimen de guerra ¿Quiere decir eso que Israel no tiene derecho a defender su territorio? Mas bien al revés, el derecho de Israel a convertirse en Estado fue un acuerdo multilateral validado por las Naciones Unidas. Los palestinos pagaron buena parte de las consecuencias, pero privados de un estado propio solo han sido víctimas de una ocupación ilegal, primero, y de un intento de genocidio ahora. Por eso es necesaria la iniciativa de diplomáticos ingleses y franceses, recordando que la defensa de Israel a existir no se basa en la eliminación de Palestina. Ese no es su derecho.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el juego de dos manteles de lino más baratos del mercado: para mesas grandes de cocina o comedor
  2. Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el juego de mantas de salón y sofá más barato del mercado: especialmente suave y acogedora
  3. El Supremo dice adiós a la pérdida de puntos del permiso de conducir tras detectarse un erro en la DGT: “La resolución de la DGT no solo corrige la equivocación, sino que lo hace de manera oficial y fehaciente"
  4. Multado con 200 euros un conductor que paró a repostar gasolina 95 tras encarecerse hasta llegar a casi récord: la Guardia civil extrema la vigilancia
  5. Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir los 4 juegos de ropa de cama mezcla de lino tamaño grande: para conseguir el mejor descanso
  6. Carlos Capellán, párroco que lleva 50 años en Amandi: “Para conectar con los feligreses hay que ser comprensivo y bondadoso”
  7. Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el juego de mantas de felpa de sofá más baratas del mercado: muy suave y cálida
  8. El grupo gallego Cerber se hace con el parking del Calatrava en Oviedo por 7,1 millones y abre el camino para que vuelva a funcionar tras casi tres años cerrado

Resultados de la Primitiva del jueves 27 de agosto de 2026

Resultados de la Primitiva del jueves 27 de agosto de 2026

Nueva protesta vecinal en La Calzada por el posible traslado del Albergue Covadonga a la Casa del Mar y el futuro espacio comunitario de Mar de Niebla: "No se debe traspasar un problema a otro barrio"

Nueva protesta vecinal en La Calzada por el posible traslado del Albergue Covadonga a la Casa del Mar y el futuro espacio comunitario de Mar de Niebla: "No se debe traspasar un problema a otro barrio"

Finalizados los trabajos de mejora de tres cauces fluviales en Gijón

Finalizados los trabajos de mejora de tres cauces fluviales en Gijón

La tromba de agua inunda el Palacio de los Deportes de Oviedo y causa importantes destrozos en su interior

La tromba de agua inunda el Palacio de los Deportes de Oviedo y causa importantes destrozos en su interior

El Oktoberfest arranca entre jarras, música y ganas de fiesta: “Venir ya es una tradición”

El Oktoberfest arranca entre jarras, música y ganas de fiesta: “Venir ya es una tradición”

Sorteo Bonoloto del jueves 27 de agosto de 2026

Sorteo Bonoloto del jueves 27 de agosto de 2026

Adiós al hórreo centenario del Molín del Pielgo: el tornado se lleva por delante la histórica construcción de Antromero

Adiós al hórreo centenario del Molín del Pielgo: el tornado se lleva por delante la histórica construcción de Antromero

Viaje culinario por los puestos del mercado de Avilés: gyros, kebab, pulpo o cervezas artesanas

Viaje culinario por los puestos del mercado de Avilés: gyros, kebab, pulpo o cervezas artesanas
Tracking Pixel Contents