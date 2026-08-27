A qué tiene derecho Israel

El conflicto de Donald Trump en Irán -donde ni siquiera sus acólitos le apoyan- envuelve en silencio al resto de la esfera global ¿Quién pudo engañarle tanto? Poco importa que arrecien las bombas de Vladimir Putin sobre Kiev, y aún menos que Israel avance en su idea de borrar del mapa cualquier atisbo palestino. Una y otra guerra apenas cuentan cuando la bolsa depende de lo que ocurra en el estrecho de Ormuz. Por eso se aprovecha Vladimir Putin, para incendiar una guerra que sabe que tiene perdida, y por eso también aprovecha Benjamin Netanyahu, para avanzar en su limpieza étnica en Palestina. Por eso también es bueno que Europa, presionada ahora por diplomáticos franceses y británicos, niegue el derecho de Israel a construir más de mil nuevas viviendas en territorio palestino, lo que en la práctica significaría el final de la viabilidad a la solución de dos estados.

Para Israel es tal vez el premio a esta guerra de eliminación. Su ministro de Exteriores, cuestionado en Londres sobre la idea de construir un nuevo asentamiento en Cisjordania, ha respondido que los israelíes tienen el mismo derecho a ocupar esas tierras que los británicos a vivir en el Reino Unido. Si no fuera por el sentido supremacista que tiene secuestrado al Estado de Israel, tal vez sería conveniente que el ministro repasara la historia, la más reciente, para darse cuenta de que sin legitimar un genocidio, esas tierras no solo no les corresponden, sino que ocuparlas supone un nuevo crimen de guerra ¿Quiere decir eso que Israel no tiene derecho a defender su territorio? Mas bien al revés, el derecho de Israel a convertirse en Estado fue un acuerdo multilateral validado por las Naciones Unidas. Los palestinos pagaron buena parte de las consecuencias, pero privados de un estado propio solo han sido víctimas de una ocupación ilegal, primero, y de un intento de genocidio ahora. Por eso es necesaria la iniciativa de diplomáticos ingleses y franceses, recordando que la defensa de Israel a existir no se basa en la eliminación de Palestina. Ese no es su derecho.