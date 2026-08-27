La grasa corporal: el indicador invisible de la fertilidad masculina

Fernando Monreal es médico urólogo-andrólogo

Cuando pensamos en fertilidad solemos dirigir la atención hacia aspectos genéticos, la edad o los hábitos de vida más evidentes como el tabaco o el alcohol. Sin embargo, hay un factor determinante que a menudo pasa desapercibido: la composición corporal. Más allá del peso en la báscula, la proporción y distribución de la grasa corporal actúa como un auténtico termostato de la salud reproductiva en los hombres.

Durante décadas, el Índice de Masa Corporal (IMC) ha sido la medida estándar para evaluar la salud. El problema es que el IMC no distingue entre masa muscular y tejido graso. Dos hombres pueden medir 1,80" m" , pesar 85" kg" y tener un IMC idéntico, pero si uno de ellos es deportista y el otro mantiene un estilo de vida sedentario con un alto porcentaje de grasa visceral, sus perfiles hormonales serán completamente opuestos. Hombres con el mismo IMC pueden tener niveles de grasa corporal muy diferente.

Así, un trabajo clínico con mil hombres daneses realizado por el doctor Nis Brix, del Departamento de Salud Pública de la Universidad de Aarthus (Dinamarca), y publicado en la revista Human Reproduction ha llegado a la conclusión de que un mayor porcentaje de grasa corporal (aun teniendo un IMC normal) está relacionado con recuentos más bajos de espermatozoides.

El tejido adiposo no es un simple depósito inerte de energía; es un órgano endocrino metabólicamente activo. Dentro de la grasa corporal habita una enzima clave: la aromatasa.

La función principal de la aromatasa es transformar los andrógenos (hormonas masculinas, como la testosterona) en estrógenos (hormonas femeninas). En niveles adecuados, este proceso es normal y necesario. Sin embargo, a mayor volumen de grasa corporal, mayor es la presencia de aromatasa y más intensa se vuelve esta conversión.

Este fenómeno desencadena un doble problema: por una parte, se produce un descenso de los niveles de testosterona, hormona clave para la producción de esperma, al ser convertida masivamente en estrógeno. Por otra parte, el cerebro, a través de lo que conocemos como eje hipotálamo-hipófisis detecta niveles elevados de estrógenos, e interpreta erróneamente que hay un exceso de hormonas sexuales. En respuesta, reduce la liberación cerebral de las señales químicas como son la hormona luteinizante o LH y hormona foliculoestimulante o FSH (esta última ordena a los testículos fabricar nuevos espermatozoides).

El impacto negativo de la grasa no se limita al terreno hormonal; la estructura celular y física del esperma también sufre consecuencias directas, dado que el exceso de grasa genera un estado de inflamación crónica de baja intensidad. Esto hace que se eleven los niveles de radicales libres en el organismo afectando a la membrana celular de los espermatozoides y fragmentando su material genético, lo que reduce la probabilidad de fecundación e incrementa las tasas de aborto temprano.

Pero, a diferencia de la edad o los condicionantes genéticos, la composición corporal es una variable completamente modificable. El ciclo de producción espermática (espermatogénesis) se renueva por completo cada 74 a 90 días aproximadamente.

Esto significa que, una intervención enfocada a la reducción de grasa corporal mediante entrenamiento de fuerza, asociado a nutrición adecuada y descanso reparador puede reflejarse en mejoras medibles en el seminograma en tan solo tres meses. Recuperar la composición corporal óptima no solo transforma la salud metabólica y cardiovascular, sino que devuelve al sistema endocrino su equilibrio natural.