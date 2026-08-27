Marruecos y España, una vecindad difícil

Josefina Velasco Rozado es historiadora

Noviembre de 1975. Agonizaban al unísono el dictador y el régimen. En España se debatía cómo transitar hacia la deseada democracia. Buscaban los políticos salida a la delicada situación. Aprovechando la debilidad del gobierno español, el rey Hassan II, resucitando el proyecto de construir un Gran Marruecos, lanzó a más de 350.000 personas, la mayoría civiles y algunos militares, a la "toma pacífica del Sáhara Occidental que desde finales del XIX estaba vinculado a España, protectorado y provincia". Aquella invasión se conoció como la "Marcha Verde"; sucedió un 6 de noviembre precedida de movimientos que casi la anunciaban. El desconcierto fue general. Las guarniciones militares españolas se sintieron desorientadas. Era de hecho una invasión que no podía ser replicada con las armas. Nadie dispararía contra ciudadanos indefensos manipulados por su gobierno; la gran arma sin armas era el pueblo.

El entonces Príncipe de Asturias se labró en el conflicto marroquí de 1975 cierta fama de pacificador mediando entre los militares y las autoridades vecinas. Revistas y Diarios dieron por cierta la implicación exterior. La ambición económica de los fosfatos de Bucraa, descubiertos años atrás, y, en menor medida, el banco pesquero sahariano estaba detrás como otros recursos no explorados, además del control geopolítico de la zona. El periodista Miguel Ángel Aguilar, en el verano de 1975, señalaba: "Dijo Kissinger: “El Sahara, para Marruecos.” Y la luz, se hizo. La reiterada postura española a favor de un Sahara independiente se ha difuminado y, con altas inspiraciones, se aboga ahora por una “negociación flexible” con Marruecos". Se declaraba que el "El entendimiento con Marruecos, Argelia y Mauritania no puede hacerse en detrimento de la población autóctona". La revista "Posible" advertía que las concesiones españolas a Marruecos "eran motivo de sonrojo y una invitación al insaciable nacionalismo marroquí para colocar en su punto de mira a las ciudades de Ceuta y Melilla".

El Sáhara Occidental sería abandonado, arriándose la bandera, en febrero de 1976, tras los acuerdos tripartitos con Marruecos y Mauritania, pero con la promesa de tutelar una salida de independencia o autonomía refrendada por los saharauis (muchos con identidad española) e interlocución con el Frente Polisario y desde 1991 con gestión de la ONU.

Entre tanto, la "modélica transición española" operó dentro y fuera con acuerdos de valor incalculable para rehacer el país; ahí están los Pactos de la Moncloa de 1977, la Constitución de 1978, la alternancia de partidos, la entrada en la CEE (UE) y la OTAN (1985-1986) o, desde 1991, revitalizando las relaciones al otro lado de Atlántico con las Cumbres Iberoamericanas. Todo ello a pesar de la losa de un terrorismo interior que no daba tregua y a los intentos involucionistas. España contaba en la escena internacional, si bien es cierto que su flanco débil estaba en el sur reclamando una diplomacia sutil.

Julio de 2026. En el ecuador de este verano Marruecos al otro lado del estrecho que une las aguas del Atlántico y el Mediterráneo, en la antigüedad Columnas de Hércules, quebraba la paz frágil lanzando a unos 80.000 jóvenes sobre la ciudad española de Ceuta que con poco más de 84.000 habitantes sintió sufrir una invasión. E inevitablemente ese movimiento sorpresivo recordó a aquel otro de 1975. Porque en este "asalto masivo" los participantes eran chavales marroquíes, los subsaharianos estaban casi ausentes como prueban las imágenes. Y las fuerzas de seguridad españolas, siempre tan desprotegidas, intentando a un lado contener la avalancha que la permisividad y connivencia del otro lado consentía. Ello en coincidencia con la celebración del Día del Trono de Mohamed VI. Esta vez a la presión migratoria que sobre la Europa deseada ejercen cada vez más los abandonados de países pobres o en guerra se sumó el enquistado conflicto marroquí. Europa se alarmó y la errática política exterior de España lo agudizó.

También ahora vivíamos en casa con cierta debilidad e inestabilidad. En los días postreros de julio andábamos más ocupados de los incendios que cada año calcinan bosques y pueblos sin que se halle remedio pese al clamor de los realmente damnificados, los habitantes de esa España rural olvidada harta de promesas reiteradas e incumplidas. Y nos ocupaban los juicios de corruptelas múltiples o el eclipse solar reclamo de visitantes; o el cotilleo político por el gasto desmedido en un ático madrileño o las vacaciones orquestadas con lista de canciones del verano presidencial…Todo en plano de casi igual importancia, lo que es vergonzoso. Quien debía se olvidó de gobernar ocupado en lo llamativo o susceptibles de elevar una crispación ya de por sí encrespada.

Con la guerra de cifras de cuántos entraron y cuántos quedan, en Ceuta se ven abandonados a pesar de las visitas ministeriales. No saben ni pueden controlar a los entre cinco y ocho mil menores que permanecen en playas y calles condicionando la vida, generando problemas graves, atenuados o amplificados según los intereses de quienes cuenten la noticia. Melilla se siente contagiada; sufre el fenómeno, aunque esta vez en menor medida. Significativo ha sido que, en el episodio reciente, mediado agosto, la acción de la policía marroquí fuera contundente ante unos cientos de subsaharianos.

Que España tiene un problema en su frontera sur no es algo nuevo; que este episodio fue inducido es evidente; que tiene que andar con tiento en las relaciones con Marruecos, sin olvidar lo qué hace con Argelia y Mauritania también. Faltan por explicar oscuros pasajes de un pasado reciente como el espionaje de comunicaciones de 2021, el mismo año de otro asalto de 10.000 personas a Ceuta; el déficit de equipamiento y número del personal de vigilancia; y, sobre todo, el giro de la política española sobre el Sahara en marzo del 2022. Hay que dilucidar hasta qué punto la postura política internacional influye en ello sin echar mano de excesos conspiranoicos, sino analizando los explícitos.

Por otro lado, las flaquezas y la tibieza son caldo de cultivo para seguir alimentando lo que, en el caso de Marruecos, se ha denominado "el rencor histórico que no cesa". Exigiría confirmar cada vez la españolidad de Ceuta como Melilla desde el siglo XV-XVI, hoy europeas fronterizas en "tierra hostil" generando envidia y recelo. Comparar cómo se vive a un lado y otro de esa porosa frontera, la diferencia de renta, derechos y libertades hace entendible lo fácil que resulta incitar la ocupación de un paraíso tan cercano con garantías humanitarias.

Somos de la Europa que cuida a los ciudadanos, queremos ser modélicos en eso de salvar vidas, situándonos en el autodenominado "lado correcto de la historia", ese que solo la Historia decidirá cuál es. Sin embargo, es preciso medir las consecuencias pues el buenismo panteísta indiscriminado puede ser el mejor reclamo de la xenofobia. A ver si al final la bonhomía se convierte en la munición para la involución de las buenas leyes provocando el deterioro general, incluso de aquellos a quienes se quiere proteger.

[García Martín, Juan Andrés (2020). "La Marcha Verde y el final de la presencia española en el Sahara: una visión desde la prensa semanal". Universidad Rey Juan Carlos (acceso libre); González Alcantud, José Antonio (2019). Historia colonial de Marruecos. Córdoba: Almuzara]