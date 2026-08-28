Las esteladas del Camp Nou

El Barça, como antesala de la Diada, decidió acoger un homenaje en el Camp Nou a las esteladas independentistas, en vez de homenajear a sus mundialistas campeones. Tras la proclama de su presidente Laporta, puso como excusa unos incidentes en Elche. Durante la retransmisión del partido con el Athletic —el contendiente ideal para este tipo de aquelarres— las televisiones pasaron de comentar el asunto por considerarlo seguramente incómodo e intrascendente. "No hay que mezclar el fútbol con la política", suelen decir algunos refiriéndose a los actos que precisamente perpetran los partidarios de agitar y mezclar una y otra cosa. Los seguidores culés catalanes no separatistas y los de otros lugares de España prefieren ante los hechos evidentes y consumados ponerse una venda en los ojos y recurrir a ese mismo mantra para tratar de olvidar de que están apoyando a un club que comulga con el nacionalismo independentista y aprovecha cualquier ocasión para ponerlo de manifiesto.

Las esteladas en el Camp Nos fueron tantas como en el procés. ¿No habíamos quedado en que la amnistía y las cesiones de este Gobierno había rebajado esa fiebre? ¿Qué ello justificaba condonarles el delito a los sediciosos y no la impunidad a cambio de los votos de una investidura tan fallida como trágica? Pues no. Parece ser que estamos, queridos míos, como estábamos, todo después de haber arrastrado por los suelos la dignidad del Estado y hecho soberanamente el ridículo.

La vuelta masiva de las esteladas a la casa del club nacionalista catalán es el regreso de las cosas que algunos consideraban desparecidas. La independencia, al menos, sigue siendo una cuestión de grada en Cataluña. Allí donde antes había tensión, ahora hay banderas. Y donde el Gobierno veía convivencia, simplemente estaba mirando hacia otro lado. La realidad tiene esa mala costumbre de reaparecer cuando el relato oficial se ha quedado sin argumentos.