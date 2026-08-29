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Tiroteo en el cuartel de la Guardia Civil de Llanes
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Opinión

Pedro de Silva

Pedro de Silva

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¿Aprenderemos al menos de las tragedias?

La llamada Teoría de Catástrofes no se refiere tanto a las catástrofes propiamente dichas como a episodios discontinuos en modelos matemáticos continuos: aconteceres acumulativos que acaban provocando un salto cualitativo. La naturaleza está llena de ellos. El colapso del glaciar en Nepal sin duda se explicará así, pero el deshielo paulatino del glaciar que ha acabado dando lugar al colapso es un efecto de libro del cambio climático. Hace casi medio siglo, al debatirse en el Congreso el Plan Energético Nacional de 1979, los expertos auguraban el deshielo de los casquetes polares y los glaciares a causa del calentamiento de la atmósfera por efecto del efecto invernadero provocado por la acumulación de gases en las capas altas. ¿Aprenderá esta nueva lección China, primera emisora mundial de gases (casi un tercio del total)?. Es triste que solo terribles tragedias nos marquen el camino.

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