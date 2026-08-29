Un organoide es una pequeña estructura tridimensional cultivada en el laboratorio a partir de células madre. Trata de reproducir algunas de las características de un órgano real. Recientemente, un grupo de investigadores ha logrado mantener vivo durante más de cinco años un organoide cerebral humano, una aproximación simplificada a un "cerebro en miniatura".

El avance es especialmente relevante porque estos organoides no se limitan a sobrevivir: maduran y evolucionan con el paso del tiempo, reproduciendo algunas etapas del desarrollo cerebral. Esto los convierte en una poderosa herramienta para investigar enfermedades del cerebro, muchas de las cuales aparecen o evolucionan con la edad. Poder observar cómo cambia el tejido cerebral humano abre una prometedora vía para comprender el origen de estas enfermedades y explorar posibles tratamientos.