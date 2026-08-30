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Tiroteo en el cuartel de la Guardia Civil de Llanes
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Opinión

Xuan Xosé Sánchez Vicente

Xuan Xosé Sánchez Vicente

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De la deturpación, a las obras sin prisa y al eufemismo

Esta vergonzosa y demoledora historia sucede en 2003. Luis García Ribero, natural de Lluces, tiene ciento dos años y vive en la Argentina. En visita a ese país del Presidente Areces y su séquito, le preguntaron de dónde era natural. "De Lluces", respondió. "¡Ah!, de Luces en Colunga", se aclararon en voz alta los entrevistadores. "No, de Lluces, a no ser que ustedes le hayan cambiado el nombre recientemente". Tal es nuestra patria, tal nuestra sociedad, tal nuestra historia.

Otras "asturianadas" nos suspenden asimismo entre el asombro y el enojo. Metrotrén xixonés. Pensado originalmente por Álvarez-Cascos como un instrumento de desahogo para el verano xixonés (Feria de Muestras, Molinón, Les Mestes…) fue criticado vehementemente por dos razones contrarias: ser un gasto inútil (ser de Álvarez-Cascos, en realidad), y quedarse corto, por no llegar a Cabueñes. Iniciada la obra en 2003, lleva prácticamente concluida e inutilizada desde 2008. La redacción del plan para llegar a Cabueñes, adjudicado desde 2019.

Pues bien, tras varios aplazamientos, el hospital de Cabueñes pone en marcha su remodelación. Entre los proyectos, un aparcamiento subterráneo. Pero este no puede redactarse, ¡porque aún no se sabe por dónde va a ir el metrotrén!

Y, por cierto, ¿se han dado cuenta de que han desaparecido los "culinos" de sidra y han sido sustituidos por el aparentemente eufemístico (y menos asturiano) "culetes"?.

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