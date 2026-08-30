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Opinión

Pedro de Silva

Pedro de Silva

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Dos modos de equivocarse

Resulta deplorable el posicionamiento del PP en la vía judicial, anunciado por Feijoo, de la investigación sobre la invasión del 30 de Julio, una estrategia de judicialización de la política demasiado repetida que va en perjuicio del propio poder judicial, por cargarlo de una responsabilidad impropia del principio de intervención mínima del derecho penal y por dar pie a pensar que el PP se encuentra cómodo en esa vía. Ahora bien, es inaceptable, por insuficiente e inverosímil, la tesis del Gobierno, al atribuir la enorme avalancha a las habituales manipulaciones en las redes, mucho menos creíble todavía tras haber afirmado que era del todo imprevisible. Que ha habido mucho más que eso, un multiplicador de potencia que solo está al alcance de ciertas organizaciones o servicios con semejantes capacidades, resulta cada día más evidente. Y algo debemos conocer al respecto los españoles.

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