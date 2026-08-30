Decir de alguien que es o fue "de otro tiempo" suele denotar una idea negativa, como si el presente fuera siempre mejor que el pasado. Pero en algunas categorías y en algunas ocasiones puede ser lo contrario, pues a veces el paso del tiempo empeora las cosas. Para dejarlo claro desde ahora, añado un adjetivo: un político de otro tiempo mejor.

Atención, eran tiempos particularmente duros y en los que se hacía política sin contemplaciones. Pero eran otros los modos, las formas y los límites del hacer político, entre los que el respeto al adversario era siempre una línea roja a no pasar.

No conocí a Antonio en la política, sino en otro foro, el foro por antonomasia, el del derecho: antes de dedicarse a la política él ya era un excelente profesional de la abogacía, con especial dedicación al derecho de sucesiones. Un compañero respetado por su saber, por su hacer y por ese apellido superior del saber y el hacer que es el saber estar. No era nuevo, por tanto, en la tribuna de oradores del foro, donde ganar la razón es ganar, ni en el respeto a las formas, sin el que el debate es algarabía, ni en el juego de golpe, contención y remate, propios de la esgrima jurídica.

Antonio Landeta dio el salto a la política, presumo, por diversas razones, ninguna de las cuales tenía que ver con el oportunismo, el interés material o el puro gusto por los cargos. Supongo que pesaba en él, desde luego, la tradición familiar -un abuelo Senador, otro Diputado y Ministro (de Justicia, naturalmente) y su padre Presidente de la Diputación en la II República- y también la social, en la estela conservadora pero reformista de todos ellos. Consciente del tiempo trascendental de la transición, dio el paso al frente del compromiso político, en el que perseveró más de dos décadas, pero sin cerrar nunca la expectativa del regreso a la profesión, para salvaguardar su independencia.

Después de una carrera política clásica, paso a paso y escalón a escalón, su llegada a la Presidencia de la Junta General del Principado en 1987 tuvo lugar a través de una jugada portentosa para atar políticamente muy en corto, desde el parlamento, al candidato a la Presidencia del Principado, que era yo mismo. El llamado Pacto de la Jirafa -por el nombre del hotel ovetense en que se fraguó- reunió los votos de Alianza Popular, el Centro Democrático y Social e Izquierda Unida, con la finalidad de urdir un sistema completo de control democrático del ejecutivo desde el parlamento, asumiendo en la cúpula del legislativo su presidencia, la vicepresidencia primera y la secretaria primera.

Fue un movimiento político legítimo -lo es siempre una mayoría democráticamente formada- pero que el nuevo Presidente de la Junta se encargaría de legitimar en el ejercicio día a día, año tras año de la legislatura, a través de un desempeño pulcro, equilibrado, respetuoso con el reglamento, con los diputados de un signo u otro y con el Presidente del Principado, asumiendo un protagonismo público notable pero sin desmesurarlo, no perdiendo oportunidad para acercar posiciones y mostrarlo, haciendo de ello pedagogía; jugando -diríamos- todos los balones pero sin una sola tarascada. La dignidad de ese ejercicio sin duda ayudó a dignificar aún más la alta institución que presidía. Supongo que estoy particularmente autorizado a dar cuenta de ello, rindiéndole tributo y homenaje con gratitud personal e institucional.

Antonio y yo, jugando cada uno su papel sin la menor cesión recíproca que no viniera justificada por el interés público, reforzaríamos una suave amistad que ya venía de antes, no propiamente íntima pero verdadera, que hemos mantenido hasta hoy, aunque de forma mucho más intermitente de lo que hubiéramos deseado.

Elena Dosal, su esposa y compañera de vida, perfecta combinación de inteligencia, discreta elegancia y dulzura, contribuyó sin duda a hacer de él lo que fue, un político de otro tiempo cuya trayectoria es un ejemplo impagable para el presente. A ella dedico estas palabras.