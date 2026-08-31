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Tiroteo en el cuartel de la Guardia Civil de Llanes
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Opinión

Maxi Rodríguez

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Un nuevo capítulo de Parando en Villalpando: Nada

El zen de Ciares

Un nuevo capítulo de Parando en Villalpando: Nada

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-Nun lo entiendo.

-¿Qué pasó?

-Lleves una hora ahí mangau sin facer absolutamente nada.

-¿Entós? ¿A qué vinimos a la playa?

-Ye que nin mires el mar.

-Nun quiero distraeme.

-¿Distraete... de qué?

-De nun facer nada.

-Ye increíble.

-¿El qué, ho?

-Yo llevo equí diez minutos y yá recoloqué la sombriella, doblé les camisetes, sacudí la toalla, quité una piedra que molestaba, eché crema, volví echate crema a ti porque...

-¿Quién te manda?

-¡Ye imposible nun facer nada, Jose Luis! ¡Imposible!

-Na. Ye too ponese.

-Yo intentolo y pienso: "Voi beber agua." Depués pienso: "Voi dame un bañu."

-Mal, mal…

-"Voi leer."

-Peor, peor…

-"Voi cerrar los güeyos."

-Bien, Mari. Por ahí empieces bien.

-Yá. Pero entós pienso qu’igual me toi quemando.

-Comeste mucho la cabeza, Mariluz.

-¿Qué ye, que tu nun pienses? ¡Di! ¿Eh? ¡Di! ¿En qué tas pensando?

-En nada.

-Non, en serio. ¡Di! ¿Por qué nun contestes?

-¿Otra vez, ho?

-Flipo, yo ye que flipo contigo, Jose Luis.

-¿Por?

-Llevo venticinco minutos mirándote y nun cambiasti de postura.

-Atopé la definitiva.

-¿La definitiva?

-La postura esacta na que yá nun merez la pena movese nunca más.

-Pero si tienes arena nel llombu.

-Yá forma parte de mi.

-Te ta andando una hormiga pel brazu.

-Déxala. Ella tien un proyectu. Yo nun la voi frenar.

-¡Acaba de picate. Josín!

-Déxala, ho. Ta motivá.

-¡Reacciona, Jose Luis! ¡Que paeces un tronco en vez de una persona! Yo…

-Calla un poco, né.

-Nun puedo, Josín. La mi cabeza nun para.

-La mía tampoco. Pero nun la sigo.

-¡Qué desesperación d’home! Escucha, Jose Luis…¿Tas dormíu?

-Non.

-Menos mal.

-Dormir yá sería facer algo. Y yo…

-¿Tu qué?

-Nada.

www.maxirodriguez.net

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