Opinión
Tranquilizadora tradición
Ante el desasosiego y el vértigo causados por las brechas de novedad que, una tras otra, se abren ante nosotros, cualquier cosa que en lo nuevo evoque lo antiguo nos consuela. Por ejemplo: ver en toda la gama de relaciones abiertas por las redes, en especial en grupos de amigos o afines, un remedo de las viejas tertulias de café, los clubes presenciales de lo que sea, los cineclubes, los teleclubes, los modos mil de formar grupo, rebaño, cardumen, tribu; o ver en el mucho tiempo que se echa al día en contestar mensajes por cualquiera de las vías disponibles -a veces un 10 % o más de la jornada- el que antiguamente se empleaba en contestar, en largas cartas o breves recados, a la correspondencia recibida, una carga epistolar asumida entonces como natural y a veces gozada, gracias a cuyos vestigios hoy podemos saber de los que hace mucho se han ido con la música a otra parte o a ninguna.
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