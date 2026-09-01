Gastronomía para visitantes

Vienen muchos preparados, sabiendo lo que les espera. Conocen platos que algunos asturianos apenas prueban. Vienen a confirmar lo que descubrieron en el casi centenar de refectorios de origen o raíces asturianos. Quizá visiten con frecuencia los muchos restaurantes madrileños donde se come cocina asturiana.

La gastronomía astur goza de buena fama fuera del Principado. Y supongo de buena salud, aunque teniendo en cuenta que estamos en verano y apetece una digestión ligera, los menús no sean de los más elaborados de nuestros fogones. Porque los platos que distinguen a la cocina astur son más de los superconocidos (fabada y sus variantes con pescados y mariscos, verdinas, cachopo, chorizo a la sidra, merluza a la sidra, pixín en sus variedades, empanada de bonito…). Siempre destacan la caldereta de pescados y mariscos, la tortilla de merluza, la tortilla de cebolla, los fritos de bacalao, la carne gobernada, el cabritu a la estaca y un largo etcétera que posiblemente haya que buscar en populares restaurantes, quizá estrellados algunos, otros más recónditos, junto a la mar o en tierras de montaña.

Una buena guía de referencia la publicó el desaparecido Esteban Sánchez Ocaña, que tuvo el respaldo de prestigiosos gastrónomos astures, y que se refería a disfrutar de los fogones de la capital del Reino. "Comer entre asturianos" (Ediciones Impacto) fue un cuaderno en el que el autor, periodista, ingenioso humorista, que dedicó gran parte de su carrera a la divulgación científica en televisión y en grandes eventos culturales internacionales (Exposición Universal de Sevilla 1992 donde fue director de contenidos, Corea 1993) bromeaba con ser el "introductor de la tortilla de patata" en ese país asiático. "Comer entre asturianos" fue la guía de un gourmet que recorrió, almorzó y recopiló los establecimientos con raíces asturianas en Madrid, donde incluía refectorios, confiterías, localizaba dónde se ofrecían emblemáticos quesos, chacinería autóctona y productos con denominación de origen que se pueden probar en Madrid, es decir, sabor, tradición y calidad asturianas (hasta el compango del cocido madrileño se importa del Principado).

Por eso muchos viajeros llegan a Asturias con ansias de probar nuestra gastronomía. Algunos habrán leído los tratados de cocina de Maria Luisa García y su "Arte de cocinar". De cualquier forma, la fama de nuestros fogones les precede. En la capital del Reino existen casi noventa restaurantes donde la asturianidad está presente, donde se prueban los guisos típicos del Principado.

Y los guisos son una estupenda propaganda de la realidad astur. Adelantan el clima, el paisaje, el paisanaje, descubren nuestra idiosincrasia, nuestros gustos, nuestras costumbres y hasta nuestra historia.

El mar Cantábrico, los Picos de Europa, nuestras nubes matinales, la temperatura suave, sin grandes extremos, sobre todo en verano, son un atractivo que debemos cuidar ya que nuestro destino industrial va desapareciendo y se enfoca ahora hacia el visitante. Pero el turismo no es un regalo de la naturaleza y es necesario tratarlo correctamente, cuidarlo, trabajarlo. Preparar profesionales, con sueldos adecuados teniendo en cuenta la temporalidad de nuestro clima.

Tenemos la suerte de que, sea por ley o por otras razones, conservamos un paisaje bastante bien respetado, sin la vorágine de una masificación desordenada. Claro que debemos reivindicar la mejora de las comunicaciones ferroviarias interiores. Asturias tiene una de las redes más extensas de la Península, pero está anticuada y tremendamente abandonada, lo que penaliza a todo un sector de los viajes entre nuestra geografía. Por último, la reciente tendencia a las viviendas turísticas, con precios desorbitados, terminará perjudicando a otros vectores de nuestra ecuación de vacaciones.