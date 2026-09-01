Xedré, la comunidad ejemplar

Óscar Luis Alonso Cienfuegos es profesor de la Universidad de Oviedo, y Ana Isabel Otero Sánchez es profesora de la Universidad Internacional de La Rioja

Nadie tiene una receta mágica para dinamizar las aldeas, que, por desgracia, actualmente pierden su pujanza histórica a una velocidad de vértigo y en un grado e intensidad excesivos. Vivimos inmersos en una destrucción patrimonial sin precedentes y las numerosas medidas propuestas para paliarla parecen insuficientes en la mayoría de los casos. Que la tarea no parezca fácil no la hace imposible y es evidente que lo que ha funcionado y se ha perfeccionado durante milenios tiene un fondo lo suficientemente fuerte para resistir coyunturas temporales, que, probablemente, el sentido común terminará venciendo. El riesgo viene dado por la posible ruptura de la transmisión intergeneracional que obligue a reiniciar y a comenzar desde cero a las generaciones venideras. Y esto se corrige con comunidades activas y comprometidas que salvaguarden su legado de la mejor forma posible, manteniéndolo vivo y activo, es decir en uso.

Tiene Xedré, en el nacimiento del Narcea, activos de evidente valía, detectables además a simple vista. La preciosa iglesia románica de Santa María de Xedré, llama la atención en cuanto te adentras en el núcleo. La capilla del Santo Cristo de Xedré, con su fachada de mármol blanco, de estilo neoclásico, es otra de las joyas arquitectónicas que acredita un pasado histórico relevante. Además, hórreos, casonas con escudos, corredores y otros elementos etnográficos y arquitectónicos que atestiguan el buen hacer y sabiduría de artesanos y trabajadores que en tiempos pretéritos construían y transformaban con evidente acierto, a pesar de las, supuestamente, menores capacidades tecnológicas.

También nos han llamado la atención dos recursos espectaculares, como son la abundante presencia de agua, con el lavadero muy bien conservado como elemento centralizador de su aprovechamiento y el impresionante paisaje, con masas rocosas y frondoso bosque autóctono, pero totalmente humanizado, con los prados como elemento principal, en un plano inicial, vaca roxa incluida, y la inexistencia de matorral, al menos a simple vista. Tampoco se detectan casas abandonadas ni en ruina.

Este ejemplo de equilibrio ecológico, que evidencia una más que eficiente gestión por parte de la comunidad que lo habita, no es sino el resultado de una, seguro que humilde, pero a la vez importante y orgullosa aplicación de un legado más antiguo que las piedras de sus históricas construcciones.

Aunque, seguramente, su mayor potencial está en su gente. Voluntad, ideas y buen hacer. Curiosidad y ganas de escuchar para aprender. Vecinos de todas las edades nos han acogido como a dos vecinos más para escuchar nuestras vivencias personales, profesionales y académicas a la vez que ellos nos han trasladado algunas de las suyas, para tejer red y dar cohesión a una sociedad local con vocación, sentido y sentimiento universal. En una conferencia que terminó prolongándose durante tres horas hemos trasladado y nos han trasladado ideas e inquietudes, de forma participativa.

Quizá lo más interesante para nosotros haya sido la concreción de ideas que parten de las redes complejas, metodología en la que basamos muchas de nuestras investigaciones y que tienen un reflejo claro en realidades de nuestro entorno y nuestra región. Hace ya varios años, en 2023, publicamos precisamente aquí, en LA NUEVA ESPAÑA, un artículo de opinión que recogía algunas ideas al respecto. Concretamente planteábamos la estructura aldea - villa - ciudad como red funcional histórica asturiana, aplicada al modelo de ciudad-región, como alternativa a otro modelo más centralista, de aglomeración o policéntrico que se había intentado desarrollar previamente sin llegar a concretarse. Hemos comprobado cómo ese lenguaje y esas ideas, que en nuestro caso emanan de las ciencias de la complejidad, han calado también entre otros profesionales e investigadores de otras áreas, incluso políticos, para asumir y reflejar nuevas propuestas basadas en modelos territoriales integrados y cohesionados, de conformación en red, considerando la evolución histórica de las unidades poblacionales de Asturias. Estas, asumen en nuestros modelos la condición de nodos de una red compleja, con conexiones y propiedades emergentes del conjunto ya existente de ciudades, villas y aldeas que creemos que convendría aprovechar, integrando a todas y sin olvidarse de ninguna.

Cuando trabajamos con modelos que recogen variables económicas que afectan a una colectividad de personas no podemos replicar experimentos bajo las mismas condiciones, por lo que no podemos considerar laboratorio "social" a ninguna colectividad. Nos basamos entonces en el análisis de datos y la construcción de modelos para su estudio. Lo que sí podemos, una vez disponemos de esos modelos e investigaciones previas, es tomar decisiones. Y esas decisiones deben considerar tanto ese conocimiento con resultados de carácter más científico, como también los resultados directamente observables, evidentes, contrastables y contrastados, que sí han tenido éxito en algunas colectividades. Los ejemplos a seguir pueden ser también muy útiles, aunque el reto está en extrapolar esos resultados a la generalidad de la sociedad y separar lo que es generalizable de aquello específico que solo funciona para casos concretos y aislados.

Creemos que Xedré es una comunidad ejemplar, que, sin estridencias, sin recursos extra ni inducidos por elementos externos que distorsionen los resultados, pero aplicando algo tan importante como el gusto por el trabajo bien hecho y la fuerza de una colectividad implicada en gestionar sus recursos de forma conjunta, han alcanzado una ejemplaridad totalmente replicable en otros muchos nodos, adquiriendo a su vez un protagonismo territorial y un peso relativo en la red que claramente la convierte en aldea o pueblo ejemplar.