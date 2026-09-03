El éxito que molesta

En turismo, el 31 de agosto tiene algo de Nochevieja. El verano no ha terminado y muchos destinos seguirán abiertos hasta octubre, pero el lenguaje cambia. Otra temporada que se va, otro año que se acaba. Al día siguiente empiezan a llegar las cifras y comienza otra clase de temporada: la de explicar qué acabamos de hacer.

Este año, la reflexión empieza con dos mensajes que España dirige al turista. El primero se lee en la pantalla de un aeropuerto: Welcome. El segundo, pintado en una pared de alguna ciudad española: “Tourists go home”. Entre ambos mensajes cabe buena parte de nuestra política turística.

Celebramos cada récord de llegadas y gasto. Se nos llena la boca con cifras redondas. Cuando ese éxito reclama viviendas, agua, carreteras y trabajadores, actuamos como si nadie hubiera previsto que cien millones de personas también ocupan espacio.

En 2025 España recibió 96,8 millones de turistas internacionales. Hasta julio de 2026 sumábamos 58,1 millones, un 4,6% más que un año antes, mientras el gasto crecía un 7,8%, hasta 82.054 millones de euros. Superar los cien millones ha dejado de ser una profecía para convertirse casi en aritmética. El turismo aportó en 2024 el 12,6% del producto interior bruto y generó 2,78 millones de empleos. Pocos sectores ofrecen a España un liderazgo mundial tan indiscutible. Aun así, seguimos tratándolo como si cien millones de visitantes fueran una buena racha y no una política de Estado.

La cifra no explica el problema. Cien millones pueden ser demasiados en una cala, en el centro de Palma o en determinados barrios de Canarias durante seis semanas, mientras otros territorios esperan viajeros durante nueve meses. Un millón de personas cabe en una ciudad. En el mismo ascensor, no. La cuestión es dónde llegan, cuándo y qué dejan detrás.

También hemos reducido el turismo de calidad a una forma elegante de decir turistas con más dinero. La equivalencia es falsa. El lujo no es el enemigo. Una oferta excelente, intensiva en empleo y ligada a proveedores locales puede crear más valor con menos volumen. Quien paga seiscientos euros por dormir y cena en un supermercado quizá deje menos que otro visitante que come en restaurantes, visita museos y regresa durante años. El precio no es calidad. A veces solo es inflación con vistas al mar.

España debería empezar a pensar en términos de valor turístico neto: no solo cuánto gasta quien llega, sino cuánto permanece en salarios, proveedores, restauración, cultura, comercio e impuestos locales y qué costes adicionales genera en vivienda, agua, movilidad, limpieza e infraestructuras. No será una contabilidad perfecta, pero sería más útil que celebrar cada año un nuevo récord de cabezas. Sin esa cuenta seguiremos confundiendo facturación con prosperidad, precio con calidad y lujo con encarecimiento.

La primera distorsión aparece en la regulación. Exigimos a un hotel licencias, normas laborales, seguridad, accesibilidad, inspecciones, registro de viajeros y alguien que responda cuando ocurre algo. Mientras tanto, miles de viviendas se han transformado mediante una pantalla en un sistema hotelero paralelo. El edificio residencial se convierte en hotel sin vestíbulo. El vecino, sin haberlo solicitado, en recepcionista nocturno.

Airbnb y otras plataformas no son el problema cuando una familia alquila ocasionalmente su casa. La cuestión cambia cuando una sociedad explota treinta apartamentos con reglas concebidas para un particular y seguimos llamándolo economía colaborativa, una expresión que exige bastante colaboración de la imaginación. Cuando una actividad se convierte en profesional, también deberían profesionalizarse sus obligaciones.

La concentración de vivienda turística puede encarecer el alquiler, retirar camas del parque residencial y añadir capacidad turística sin autorizar una sola plaza hotelera. Después faltan camareros o cocineros y concluimos que los jóvenes no quieren trabajar en hostelería. Tal vez quieran; lo que no pueden es vivir cerca del trabajo. Hemos sido más permisivos con las camas que producen volumen que con los servicios que crean valor.

El desequilibrio cambia según el lugar. Mallorca y Canarias soportan presión sobre vivienda, movilidad y recursos. Marbella intenta conservar una posición premium sin hacerse inaccesible para quienes la hacen funcionar. Ibiza quiere proteger una marca nacida de la libertad, la música y la noche mientras la compatibiliza con una población que exige descanso. No existe una única saturación española. Existe una misma dificultad para gobernar el éxito.

Ibiza ilustra otra contradicción de los destinos maduros: el veto retrospectivo. Alguien compra una vivienda junto a una actividad que lleva allí décadas, se beneficia de la revalorización y después reclama que desaparezca aquello que contribuyó a hacer atractivo el lugar. Es como adquirir un piso junto al aeropuerto y descubrir más tarde que molestan los aviones. El residente tiene derecho a dormir y el empresario debe cumplir horarios, aforos y decibelios. Regular el impacto no exige borrar la identidad. Ibiza puede ser más ordenada sin avergonzarse de ser Ibiza.

Las licencias tampoco deberían convertirse en derechos de escasez. Si la regulación impide indefinidamente la entrada de nuevos operadores, una autorización acaba adquiriendo un valor independiente de aquello que autoriza, como ocurrió durante décadas con los taxis. Pero la alternativa tampoco puede ser la inseguridad permanente. La licencia debe ser estable; el cumplimiento, revisable. El empresario responde por sus impactos. La Administración, por el permiso que concedió.

En España, una licencia turística se parece demasiado a una muñeca rusa: dentro de urbanismo aparece actividad; después, acústica, turismo, costas, patrimonio o puertos y, en el centro, una denuncia capaz de devolverlo todo al principio. Cada departamento examina un fragmento. Ninguno responde por el conjunto. La seguridad jurídica también es infraestructura: no aparece en las postales, pero importa tanto como un aeropuerto o una depuradora. Una potencia turística no puede vivir bajo el principio de “autorizado hasta nueva queja”.

España tampoco está sola. Saint-Tropez protege una identidad de lujo frente a la presión de las multitudes. Miconos concentra en pocos meses el coste económico de todo el año. Tulum convirtió la autenticidad en producto hasta poner en peligro aquello que vendía. Distintos destinos, una misma advertencia: el lujo funciona cuando añade valor y fracasa cuando intenta sustituirlo.

Mientras el Mediterráneo discute cómo contener su éxito, el turismo mira al norte. El calor, la saturación y los precios convierten a Asturias en refugio climático, pero la oportunidad lleva una advertencia. Asturias conserva un lujo perdido en otros destinos: tiempo para decidir antes de que cada decisión tenga detrás un interés adquirido. Puede ordenar la vivienda turística, calcular la capacidad de sus concejos y reforzar agua, residuos y movilidad antes de promocionar. No debería aspirar a ser la nueva Mallorca precisamente cuando Mallorca empieza a preguntarse cómo dejar de serlo.

Una política turística adulta no contaría solamente personas. Mediría el valor que dejan y el coste que generan. El Estado debe garantizar legalidad, datos y responsabilidad. Las grandes inversiones necesitan autorizaciones coordinadas y decisiones fiables, y quien hace el mismo negocio debería jugar con las mismas reglas. Las plataformas, además, deberían verificar que aquello que comercializan puede venderse legalmente.

Cada destino deberá pactar con sus residentes su capacidad, sus límites y el uso de la recaudación turística. Una tasa perdida en el presupuesto general no compra legitimidad. Vivienda para trabajadores, transporte, agua, limpieza y conservación quizá sí.

Lo he visto desde los dos lados del mostrador: como viajero y como alguien que lleva años trabajando en esta industria. Algunos destinos han erosionado su atractivo por codicia. Otros, por miedo. Gobernar el turismo no consiste en escoger entre visitante y residente, ni entre inversión y protección. Consiste en evitar que el éxito de unos destruya las condiciones que permiten prosperar a los demás.

Hace apenas un año escribí que España se llenaba, pero no se sentaba a la mesa. Desde entonces han llegado más turistas y gastan más dinero. Ya no se trata de saber si sabemos atraer visitantes; eso está demostrado. Se trata de saber si estamos a la altura de la prosperidad que producen.

El próximo milagro turístico no será alcanzar los cien millones, sino aprender a gobernarlos: decidir qué turismo queremos, qué protegemos y qué exigimos a cambio. Un país serio no se avergüenza de aquello que le da de comer. Lo ordena, lo mejora y lo defiende.