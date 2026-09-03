El faro que ilumina el feminismo

Nunca hay descanso para las feministas. Queda aún mucho por hacer por la igualdad y por la dignidad de las mujeres, de todas las mujeres y en todo el mundo.

Con el fallecimiento de Gloria Steinem el feminismo, el movimiento cívico, humanitario y político contemporáneo más internacional, más global y más radicalmente revolucionario, pierde a uno de sus faros. Quienes quedan tras ella y las que vendrán deberán mantener viva su luz. Steinem se erigió hace décadas en un símbolo, por sus convicciones, su coherencia y su valentía.

Ahora, en un momento en el que el feminismo tiende a la disgregación y las etiquetas, que a veces peca de intolerante, vuelve a ser necesario hablar de feminismo intersectorial, entendido que acoge a todas las mujeres, atendiendo no solo a las dificultades que el género les supone sino también a los problemas que las atraviesan en función de su origen, su raza, su condición social. El pensamiento y el mensaje de Gloria Steinem, y de sus amigas y cómplices, las que la acompañaron en el camino, siempre defendiendo los derechos de sus congéneres y de sus conciudadanos, es más necesario que nunca mantener vivo su legado.

En octubre de 2021, durante su estancia en Oviedo para recoger el Premio Princesa de Asturias de Comunicación y Humanidades, Gloria Steinem no mostró duda alguna de que el feminismo lograría su objetivo: " Llegaremos a vivir en una sociedad igualitaria, aunque el camino será largo y complicado ".