¿Han superado las manifestaciones por Ceuta el perímetro de PP y Vox?

Claramente. El enfado con el Gobierno por lo ocurrido en Ceuta a finales del mes de julio ha ido creciendo en círculos concéntricos cada vez más amplios. Primero fueron los sectores más recalcitrantes contra la inmigración que vincularon el episodio al proceso de regularización impulsado por Pedro Sánchez. Después fueron los partidarios de la devolución de todos los que entraron en la UE de manera ilegal. Pero es que también acabaron hartos los partidarios de acoger a los que pudieran tener motivos para pedir el asilo por la falta de capacidad de organizar esa acogida. Y, finalmente, el malestar ha llegado a los que no entienden por qué todo el Gobierno menos Margarita Robles se niega a señalar a Marruecos incluso cuando un informe policial deja más que evidencias de esa implicación.

Todo ese hartazgo se manifestó este miércoles frente a los ayuntamientos de toda España. Los alquimistas de la Moncloa quisieron arrinconar a los participantes en el bloque del PP y Vox de acuerdo con su esquema polarizador. Incluso el PSOE llegó a enviar una misiva a sus federaciones para que sus alcaldes no participasen. Pero no lo consiguieron. Las manifestaciones desbordaron en la mayoría de los casos el perímetro de los militantes, votantes y simpatizantes de PP y Vox y la estrategia monclovita las convirtió en movilizaciones contra el Gobierno.

Con ese panorama y con el informe de la policía encima de la mesa, Sánchez comparece este jueves en el Congreso. ¿Qué explicará? ¿Seguirá con la teoría de la conspiración judeomasónica? ¿Dará la razón a Margarita Robles? ¿Sacrificará a Marlaska? ¿Levantará la voz contra Marruecos? Una vez más se demuestra que se puede engañar a todo el mundo algún tiempo, y a algunos todo el tiempo, pero no se puede engañar a todo el mundo todo el tiempo. Sentencia atribuida a Abraham Lincoln. Nada sospechoso de trumpista.