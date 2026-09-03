Pequeño-Marlaska

Hubo un tiempo en que la sola mención de Fernando Grande-Marlaska evocaba la solidez del estrado, la independencia judicial y un rigor a prueba de presiones políticas. Hoy, sin embargo, el ministro del Interior parece haber sufrido un acelerado proceso de encogimiento. La reciente avalancha de Ceuta no ha hecho más que ratificar la mengua de un perfil público que cotiza claramente a la baja.

Marlaska ha quedado atrapado en la paradoja del gobernante que tropezó con su propia sombra. La gestión de la frontera ceutí —entre giros discursivos, falta de previsión y el habitual desconcierto diplomático— es solo el último episodio de una nutrida colección de patinazos. Imposible olvidar los bandazos con las devoluciones en caliente, la polémica destitución del coronel Pérez de los Cobos que la Justicia le recriminó, o las explicaciones inverosímiles que exigían fe de catequista.

Cuanto más se ensancha la hemeroteca más decrece el ministro. Desde que desembarcó en el Gobierno con la llegada de Pedro Sánchez al poder, Marlaska decidió amarrar su suerte política al destino del presidente. De aquel juez severo e insobornable del que se esperaba ecuanimidad y distanciamiento queda un peón gubernamental afanado en apagar fuegos con gasolina retórica.

El traje de ministro le sigue perteneciendo en lo formal, pero en lo político le va quedando ridículamente enorme. Cuando la realidad aprieta y las fronteras se desbordan, la magistratura queda lejos y Marlaska se nos revela en toda su dimensión: un superviviente cada vez más diminuto. Prácticamente ínfimo.