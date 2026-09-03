Opinión
La prioridad absoluta
En política, y en la vida, hay que saber separar lo necesario de lo prioritario. En la crisis de Ceuta es necesario esclarecer quiénes programaron y precipitaron la invasión –un ataque, como se dice, a la integridad territorial de España– y si posibles negligencias facilitaron que se consumara, exigiendo con rigor las responsabilidades consiguientes. Pero lo prioritario es la expulsión –con las excepciones que procedan– de la enorme masa de migrantes que siguen en la ciudad autónoma, una operación de alto riesgo y no poca complejidad bajo el vigente marco legal español y europeo, que exigirá un aparato de gestión policial, administrativa y judicial muy reforzado, bien organizado y con banquillo para relevos, pues su tarea se prolongará semanas o incluso meses. Para su éxito es imprescindible –en términos de información y de ejecución– la colaboración de Marruecos. Y no digo más.
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