Cine de verano quizá sea más una expresión que un hecho en sí. Puede servir para plantear un sentimiento, un momento, una situación, todo un verano.

Las rebajas llegaban con el verano. Ahora, por ley, ya pueden hacerse en cualquier época. Y si antes las rebajas venían en algunos ámbitos ahora ya lo hacen prácticamente en todos. Aunque en ciertos casos son en sentido contrario, son subidas. También sufren su porcentaje. Por ejemplo, en los alquileres, en los menús, en los viajes, en los billetes…

Si nos referimos a los programas, tanto en la televisión como en la radio, las rebajas son visibles y sonoras. Las vacaciones de sus presentadores suelen ser largas ante las pantallas o los micrófonos; aunque trabajan en sus redacciones preparando habitualmente la siguiente temporada. Pero los programas bajan bastante en su calidad. Claro que también bajan de interés sus temas y protagonistas.

Este deterioro no es nuevo. Lleva tiempo produciéndose. Aunque no signifique que disminuya la publicidad, que va siempre con la audiencia. Porque son distintos los anuncios y, quizá, más machacones. En fin, en verano ocurren cosas como éstas.

Lo de cine de verano es una expresión general que también puede abarcar a las rebajas. Apenas quedan cines de verano. Suele ser un cine de rebajas en calidad cinematográfica y de visión. Teóricamente porque ya hay televisión en todos los hogares y ya no "mola" un cine de verano. Pero eso sería suponer que todo el mundo está abonado a alguna plataforma. Ni mucho menos. Hay pueblos de España a donde no llega ni la señal de televisión, donde la radio llega con dificultad, pueblos donde radio y televisión llegan con ruido, con "nube", o donde no se ve simplemente. Donde una "sombra" impide la llegada a la antena a causa de una colina, de un cúmulo de obstáculos que dificultan la llegada de imágenes, de ondas limpias. Precisamente estamos en época de cambios en cuanto a frecuencias.

Ante esta situación los cines de verano llevan películas que de otras formas no llegarían a muchas zonas. Ciegas para la información hasta para los medios de comunicación. Medios que ya no se imprimen o cuando se imprimían llegaban con días de retraso. Y no estamos en tiempo de "Bienvenido mister Marshal".

Cuando Higinio del Río -colaborador de LA NUEVA ESPAÑA- estaba al frente de la Casa de la Cultura de Llanes, municipio turístico por excelencia en Asturias, llevaba el cine gratis a los pueblos del municipio, de la comarca, y los "patios de silla" (cada uno llevaba su asiento) se llenaban enseguida, con antelación por la novedad y para coger buen sitio. He visto películas en cine de verano en Madrid, en Málaga, en Asturias. Las sesiones suelen ser tarde porque esta modalidad necesita la noche. Y suele ser también un cine familiar, con películas para todos los públicos, donde los más pequeños terminan jugueteando por los pasillos, otros lloran o se aburren, suele haber de todo, vídeos, protestas de "no se oye"...

Los cines de verano son divertidos y desenfadados. Unos asisten en bañador, unas con una simple bata de verano, se llevan helados o bocadillos, los hay que fuman… la asistencia es variopinta. Las películas, normalmente, son bastante antiguas, algunas rodadas en la misma comarca, aunque he visto cine americano en Madrid y playero en la costa. Es cine para todos, locales y veraneantes.

Lo habitual es que se proyecten comedias, con desarrollo ligero y final feliz. Cine de vacaciones. Con fiestas, bailes y música y hasta con alguna protesta de los vecinos por el ruido que no les deja dormir. Películas clásicas que no viste en su momento.

También hay ahora música de verano. La OSPA (Orquesta Sinfónica del Principado de Asturias) lleva sus conciertos por los distintos municipios. Es decir, cultura y diversión aprovechando el buen tiempo. Diversión y arte para todos. Para que la cultura llegue a todos los rincones. Verano de cine.