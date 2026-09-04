Crisis sin resolver

"Otra crisis más que resuelve Pedro Sánchez", escribió el 1 de agosto Óscar Puente. Con esas, el presidente del Gobierno, ufano, se fue de vacaciones y publicó una playlist con sus canciones favoritas mientras España había sido ocupada por 72.000 invasores. No regresó hasta un mes después para comprobar que el elefante seguía estando en la habitación y no solo eso, sino que el país, víctima de un ataque a su integridad territorial, había entrado de lleno en una crisis hasta ahora irresoluble y que tiene visos de no resolverse en mucho tiempo sobremanera para Ceuta, a la que le han arrebatado su pulso vital. Sánchez siguió insistiendo aún en exonerar a Marruecos de responsabilidad.

Es necesario tener claros los conceptos. Esto no es una "crisis migratoria" como algunos insisten, ni únicamente se trata de una "crisis humanitaria". Es la invasión de un territorio. Y una cosa es la cautela que exige convivir con Marruecos, vecino imprescindible, socio estratégico y país con el que se comparten demasiadas cosas como para permitirse una crisis permanente. Y otra muy distinta es negar la evidencia para preservar una relación que, por lo visto, solo funciona si España permanece callada. Los informes policiales señalan una coordinación de agentes marroquíes en la entrada masiva en Ceuta, mientras Sánchez sigue reclamando prudencia y pruebas antes de atribuir culpas.

No se trata de declarar la guerra al reino alauita. Entre la guerra y ponerse de rodillas existe todo un repertorio de posibilidades que se llama política exterior: convocar al embajador, aunque quizá ya es tarde; exigir explicaciones, reclamar responsabilidades, utilizar la diplomacia, presionar económicamente, acudir a Bruselas, condicionar acuerdos y, sobre todo, dejar claro que España no acepta que su integridad territorial sea utilizada como instrumento de presión. La prudencia, cuando obliga a negar lo que uno tiene delante, deja de ser prudencia para convertirse en claudicación.