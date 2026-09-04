Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Médicos AsturiasFinanciación autonómicaCaos trenesCrisis en CeutaTallerón de Gijón
instagramlinkedin

Opinión

Pedro de Silva

Pedro de Silva

Añádenos en Google

Farmeando aura

La última tenida entre jóvenes (¿o es ya la penúltima?, todo va muy aprisa), es para "farmear aura". Encuentros convocados por las redes para competir en lo que sea y acreditar carisma con algo. Nada nuevo bajo el sol, lo hacen todas las especies, humanos incluidos: el gorila que se golpea el pecho ante la manada; los participantes en los concursos, aparte de llevarse a casa algunos euros; los estorninos haciendo dibujos en el cielo del atardecer; los encuentros y congresos profesionales, además de alguna ponencia; los ricos en sus fiestas, exhibiendo coches, joyas, vestuario; los pavos reales en los parques, ante su público (por cierto, en reciente tenida, la reunión fue en una zona del parque público antes frecuentada por los pavos reales); los columnistas de los periódicos, cada día. La dictadura de la importancia, que nos persigue hasta la esquela, con su escala de tamaños.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Venden por diez millones de euros un castillo emblemático de Asturias, con una vivienda principal que tiene 24 habitaciones, doce baños y su propio embarcadero
  2. Multado con 200 euros tras sufrir un accidente, poner correctamente la baliza v-16, pero no sacar la botella del maletero: la Guardia civil revisa el interior en la vuelta del verano
  3. El Ministerio fija en un informe preliminar que la única mina de carbón en actividad en Asturias debe devolver más de 30 millones en ayudas
  4. Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el cepillo térmico que garantiza resultados de peluquería: protege el cabello gracias al cilindro con revestimiento de cerámica y queratina
  5. Muere Paco Sánchez, el abogado que ayudó a inventar el Antroxu de Avilés
  6. EN DIRECTO: manifestación de apoyo a Ceuta en varios puntos de Asturias
  7. Adiós a la baliza v-16: la 'reflexión' la DGT reconoce que 'es bueno hacer una reflexión' tras la propuesta oficial en el Congreso reemplazarla
  8. Ojalá abra pronto, se echa de menos', aplauden los vecinos y usuarios sobre la ampliación de la oferta en un parque de Oviedo

El Camino de Santiago en silla de ruedas del avilesino Juan Fernández Palizas: una gesta para visibilizar las barreras y homenajear a un amigo

El Camino de Santiago en silla de ruedas del avilesino Juan Fernández Palizas: una gesta para visibilizar las barreras y homenajear a un amigo

¿Qué ha pasado con los jugadores que ya no siguen en el Avilés? De jugar en Bosnia a fichaje de campanillas en Mieres

¿Qué ha pasado con los jugadores que ya no siguen en el Avilés? De jugar en Bosnia a fichaje de campanillas en Mieres

Allande rememora la historia de "Pinón de la Freita": el salense de raíces allandesas que se convirtió en leyenda

Allande rememora la historia de "Pinón de la Freita": el salense de raíces allandesas que se convirtió en leyenda

Cuatro décadas a pie de césped: Luis García, una vida por y para el Hispano de Castrillón

Cuatro décadas a pie de césped: Luis García, una vida por y para el Hispano de Castrillón

Daniel Torre, costalero mayor de la Virgen de Guía de Llanes: "Lo máximo para un devoto es llevar la imagen"

Daniel Torre, costalero mayor de la Virgen de Guía de Llanes: "Lo máximo para un devoto es llevar la imagen"

La Nebrija pone fecha a su "debut" en Avilés: celebrará un acto de recepción de alumnos el 11 de septiembre en Santacecilia

La Nebrija pone fecha a su "debut" en Avilés: celebrará un acto de recepción de alumnos el 11 de septiembre en Santacecilia

El paro baja en agosto en la comarca de Avilés, pero crece entre los jóvenes y se desploma la contratación

El paro baja en agosto en la comarca de Avilés, pero crece entre los jóvenes y se desploma la contratación

El exjefe de gabinete del Gobierno de Pedro Sánchez asegura en Oviedo que "en España, la izquierda está cansada, se ha dedicado a gobernar"

El exjefe de gabinete del Gobierno de Pedro Sánchez asegura en Oviedo que "en España, la izquierda está cansada, se ha dedicado a gobernar"
Tracking Pixel Contents