Asturias se asoma al Eo

Francisco Javier Vinjoy Valea es alcalde de Castropol

La celebración del Día de Asturias constituye cada año una oportunidad para reconocernos como comunidad, para poner en valor aquello que nos une y, al mismo tiempo, mostrar la extraordinaria diversidad de paisajes, tradiciones y formas de vida que conforman nuestra tierra. Este año, Castropol comparte ese privilegio y esa responsabilidad con Vegadeo y San Tirso de Abres, tres municipios unidos por un territorio que ha sabido conservar su identidad y proyectarla hacia el futuro.

Los días 7 y 8 de septiembre, Figueras y Castropol se convertirán en escenarios privilegiados de esta celebración. Y lo harán mostrando aquello que mejor nos representa: nuestro patrimonio, nuestra cultura, la tradición marinera, el deporte, la gastronomía y, sobre todo, una manera de entender el territorio profundamente vinculada a la ría del Eo.

Porque aquí la ría no es solamente paisaje. Es memoria, camino y horizonte.

Hay mañanas en las que parece que Castropol y Figueras despiertan al mismo tiempo que sube la marea, como si las aguas del Eo llevaran siglos encargándose de poner en hora los relojes de ambas villas. En sus orillas permanecen las huellas de generaciones de marineros, carpinteros de ribera, pescadores y navegantes que aprendieron que el mar podía ser sustento, desafío y también esperanza.

Figueras conserva de manera singular ese carácter marinero. Su puerto, sus calles y su estrecha relación histórica con la construcción naval forman parte de una identidad que sigue plenamente viva. En el marco del Día de Asturias, la villa ofrecerá un escenario especialmente adecuado para acercarnos a la cultura del mar, a nuestras tradiciones y a la música, convirtiendo el espacio portuario en lugar de encuentro y celebración.

El día 8, Castropol recogerá el testigo. Su casco histórico, sus jardines, sus balcones sobre la ría y sus calles constituyen uno de los conjuntos urbanos más singulares del occidente asturiano. Recorrerlos significa acercarse a siglos de historia, pero también comprobar que el patrimonio adquiere verdadero sentido cuando permanece integrado en la vida cotidiana de los vecinos y vecinas.

La celebración permitirá igualmente mostrar otro de nuestros grandes valores: el deporte. El remo y la vela forman parte inseparable de la historia de este municipio. Las embarcaciones sobre la ría no representan únicamente una competición o una actividad recreativa; son la continuidad de una relación ancestral con el agua. Durante unas horas, los remos volverán a dibujar líneas sobre el Eo y las velas parecerán recuperar historias que la ría nunca terminó de olvidar.

Junto al patrimonio y al deporte, nuestra gastronomía ocupa necesariamente un lugar protagonista. Y hablar de Castropol es hablar de la ostra del Eo, uno de los productos más singulares de Asturias.

La ostra resume, quizá como pocos elementos, nuestra relación con este territorio. Crece lentamente en unas aguas excepcionales y reúne naturaleza, actividad económica, conocimiento, tradición y gastronomía. Cada ostra parece guardar en su interior una pequeña memoria de la ría: sus mareas, su sal, sus lluvias y ese tiempo paciente que aquí siempre ha tenido otra medida.

Su presencia en los actos del Día de Asturias constituye también un reconocimiento a quienes trabajan diariamente en su cultivo y comercialización, contribuyendo a convertirla en un producto de enorme calidad y en una auténtica seña de identidad gastronómica de Castropol.

Esta celebración supone, además, una oportunidad extraordinaria para reivindicar el valor del medio rural y de los pequeños municipios. Castropol, Vegadeo y San Tirso de Abres representan una Asturias que conserva patrimonio y tradiciones, pero que no quiere vivir únicamente de la memoria. Una Asturias que apuesta por el emprendimiento, la actividad económica, el turismo sostenible, la cultura, el deporte y los servicios públicos como instrumentos para generar oportunidades y mantener vivo el territorio.

Queremos que quienes nos visiten durante estos días recorran nuestras calles, contemplen la ría, conozcan nuestro patrimonio, disfruten de nuestra música y nuestras tradiciones, se acerquen al remo y a la vela y descubran el sabor de nuestras ostras.

Pero queremos, sobre todo, que comprendan que el Eo no representa el final de Asturias. Desde aquí comienza también otra forma de mirarla.

Durante estos días, cuando llegue la tarde y la marea vuelva a subir lentamente entre Castropol y Figueras, quizá parezca que la propia ría se suma a la celebración. Será simplemente el agua regresando, como lleva haciendo desde hace siglos. O quizá sea Asturias, que también sabe que en este rincón tiene una de sus casas.