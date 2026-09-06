Opinión
La ciencia en un tuit: Ultrasonidos cerebrales
La estimulación cerebral profunda utiliza electrodos implantados en regiones específicas del cerebro para modular su actividad mediante impulsos eléctricos. Aunque no cura enfermedades como el Parkinson o la epilepsia, puede contribuir a aliviar algunos de sus síntomas.
Como alternativa menos invasiva, diversos grupos de investigación trabajan en una nueva estrategia conocida como sonogenética, que utiliza ultrasonidos para actuar selectivamente sobre determinadas neuronas. Para ello, estas células se modifican genéticamente con el objetivo de hacerlas sensibles a las ondas acústicas. De este modo, es posible activar o inhibir circuitos neuronales específicos y controlar determinadas funciones, como la actividad motora, sin necesidad de implantar electrodos en el cerebro.
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