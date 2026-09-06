Irse de vacaciones

Parece ser que Pedro Sánchez, además de su resistencia de edelweiss, es hombre de gran arrojo y determinación, cualidades que le convierten en paladín aguerrido, pero posee también un genio enrabietado que, según periodistas llamados fango que han demostrado sobradamente contar la verdad y nada más que la verdad, tiene sumido al Gobierno, y a la parte del PSOE que aún se le arrodilla, en un régimen de terror. ¿Por eso esa forma ridícula de hacerle la pelota como Bolaños?

En todo caso, su mal carácter, si es que en verdad lo tiene, no lo convierte en el nefasto gobernante que ha demostrado ser sobre todo este último mes, cuando hemos visto cosas que jamás hubiéramos creído, del mismo modo que, aunque fuera más manso que San Francisco de Asís, más paciente que Job y más simpático que Fofó, tampoco eso garantizaría su valía como mandatario.

Lo cierto es que la trayectoria del personaje, sus vaivenes de criterio, cambios de opinión, faltas a la verdad, alzamiento de muros entre españoles y toda clase de estrategias sibilinas para alcanzar y mantenerse en el poder sin ganar las elecciones y sin un solo principio sólido sostenido, han eclosionado este agosto en un comportamiento errático y disparatado, culminado en el empecinamiento al que asistimos incrédulos en el Congreso, donde recordó con su expresión extraviada a un meme de Bretón, tal como señalaron algunas redes sociales, en las antípodas del galán émulo de Kennedy que solía ser y que aún debe de creerse.

Eso fue un mes después de protagonizar el episodio más vergonzoso de su ya larga presidencia (más que sus trolas sobre Bildu, la amnistía inconstitucional y su proximidad familiar y por amistades a la corrupción), marcharse de vacaciones a bucear y vivir la vida loca en un loco carpe diem, después de reconocer que la integridad de la nación a la que se debe había sido violada.

Pusilánime le llamó Rufián con notorio cinismo. Hay palabras más certeras para calificar a quien tiene tan indigno comportamiento. Y el clamor se extiende por España entera.