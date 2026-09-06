Opinión
Memoria, arte y cultura
Publicaba esta semana pasada LA NUEVA ESPAÑA tres noticias relacionadas con el arte y la cultura que atrajeron particularmente mi atención.
La primera es una entrevista con Bernardo Santaugenia Bastián, presidente de la Asociación Románico Rural Asturiano, que va a inaugurar la exposición "Iglesias de fábrica románica en Gijón", para recordar la importancia de ese patrimonio, que fue volado en su totalidad en 1936. Sobre la memoria cultural y artística sobrevuela, evidentemente, la otra memoria, la histórica, a la que se apela a diario hoy.
Jorge Pañeda, edil xixonés de Deportes y Educación, anunciando que, ¡por fin!, se van a reparar y abrir las piscinas y las pistas deportivas de La Laboral. La historia de las últimas décadas de La Laboral es, como la de Perlora, una muestra paradigmática de lo que es la ceguera y sectarismo de una gran parte de la izquierda, que menospreciaron y dejaron sin cuidar ambos recintos, con el prejuicio enfermizo de que eran franquistas. De La Laboral (gobierno Areces) llegaron a negar algún tiempo que les hubiese sido transferido el edificio junto con las enseñanzas. Conviene ejercitar la memoria.
Cuatro de los descubridores del monumento de Tito Bustillo, Eloísa, Ruperto, Amparo y Jesús, rememoran el día en que hace 58 años descubrieron la cueva y las pinturas. A mí me trae a la memoria los cuatro años en que presidí la Fundación de Cuevas y Yacimientos Prehistóricos. Alguna cosa hicimos por mejorar El Pozu La Cerezal, y, sobre todo, acondicionamos y abrimos al público La Cuevona, con un concierto de la OSA, dirigida por mi estimado Víctor Pablo Pérez. Permítanme un recuerdo a los dos vocales que me acompañaban, los señores Magín Berenguer Alonso y José Manuel Alonso Paniceres, y, temporalmente, Luzdivina García Arias; así como a los funcionarios Jaime Baladrón Rodríguez y José Ramón Mora Piñán, y al historiador Javier Fortea Pérez, presente con voz y sin voto.
Suscríbete para seguir leyendo
- Multado con 200 euros un conductor que respetaba la velocidad pero no entendió la nueva S-51 b: la Guardia civil extrema la vigilancia
- Carmen Moreno se retira de las primarias del PSOE de Gijón: 'Hay una utilización ilegítima y ventajista de los recursos del partido
- Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el juego de fundas de almohada estampadas más barato de mercado: transpirables y fáciles de limpiar
- La suerte aterriza en Asturias: un premio de casi 2,5 millones de euros que recae casi íntegramente en trabajadores del aeropuerto
- Tres millones para rescatar en Oviedo el mercado que nunca abrió: así será el nuevo gran centro social de La Corredoria
- El pub Cabaré en Gijón cierra sus puertas y en su lugar abrirá un restaurante que apueste por la coctelería y música en directo
- Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la raclette más barata del mercado: ideal para gratinar y asar verduras, carne y pescado
- Conmoción en El Fontán de Oviedo por la muerte de un conocido florista de 48 años que perdió la vida en un accidente de moto en Quirós