Una oportunidad, más que un problema

Aquí se dijo el primer día que lo más grave de la invasión, pese a todo, eran los muertos, y unos días después (hace un mes) se dio la bienvenida a la investigación emprendida por la Audiencia Nacional, añadiendo que, si aspiraba a tener éxito y llegar hasta el final, debería contar con el apoyo de los servicios que el Estado tenga para resolver el enigma. Pese a que resulte discutible cortocircuitar la información de la Policía sin orden escrita y motivada (al parecer inexistente), sigo pensando lo mismo, e incluso que el Gobierno debería ser el primer interesado en una investigación independiente –la judicial, por otra parte obligada– que reduzca el riesgo de una colisión directa con Marruecos y aporte la credibilidad al resultado que hoy por hoy, siendo realistas, difícilmente proporcionarían unas pesquisas gubernamentales. Bájense, pues, de esa guerra y no se confundan de enemigo.