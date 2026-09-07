Opinión
La que se avecina
El nombramiento de magistrados del Tribunal Supremo por parte del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) no ha sido nunca una tarea pacífica y, por lo visto hasta ahora, ha carecido muchas veces de la requerida imparcialidad. Basta con recordar aquel watsapp que en 2018 envió el entonces portavoz del PP en el Senado, Ignacio Cosidó, a sus 146 senadores para explicarles cómo, con el acuerdo alcanzado con los socialistas en el Gobierno, la elección de Manuel Marchena como presidente del Supremo les permitiría controlar la Sala Segunda por la puerta de atrás. Esa Sala Segunda, la de lo Penal, es la que después condenó a más de una decena de años de cárcel a los líderes del procés, la misma que se ha opuesto a la ley de amnistía que, a iniciativa del Gobierno, fue aprobada por las Cortes Generales, y la que inhabilitó sin pruebas determinantes al Fiscal General del Estado por la filtración de un correo del abogado de la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid. Aquella indiscreción de Cosidó rompió un acuerdo cerrado y retrasó cinco años la renovación del CGPJ.
Ahora, cuando las sospechas de utilización de la Justicia con fines políticos y partidistas, el llamado lawfare, se han extendido como la pólvora entre la ciudadanía, abordar la renovación de varios magistrados precisamente de la Sala Segunda parece tarea compleja. Y ello pese a que el CGPJ se acabó renovando con un equilibrio del 50% de conservadores y progresistas, aunque finalmente ha acabado inclinándose hacia la derecha. Hace meses que el órgano de gobierno de los jueces trata sin éxito de designar sustituto para alguno de los magistrados del Supremo que ya se han jubilado y aunque hasta ahora no han trascendido grandes peleas internas, haberlas, haylas. Se avecinan, por tanto, nuevas disputas en el Poder Judicial que, unidas a la concesión de la amnistía a Carles Puigdemont por parte del Constitucional, ante la negativa del Supremo a aplicársela, y a la intención de algunos partidos de transferir las batallas políticas a los tribunales, auguran un más que turbulento otoño judicial.
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