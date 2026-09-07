Isidro Fernández Rozada, hijo predilecto de Asturias

José Antonio Flórez Lozano es catedrático jubilado de la Universidad de Oviedo

El Consejo de Gobierno del Principado de Asturias ha decidido conceder el título de hijo predilecto en 2026 a Isidro Fernández Rozada. Nacido en San Martín el Rey Aurelio en 1943, fue presidente y secretario general del Partido Popular en Asturias, además de diputado y senador. En la actualidad, preside el Instituto del Conocimiento para el Avance de Asturias, la organización que ha fundado como espacio de discusión y análisis para seguir contribuyendo al desarrollo de la comunidad. Pero en el perfil humano, ¿quién es Isidro? ¿Qué hay de valor y aportación en el fondo de esta persona?

Yo, como amigo, me atrevo a bajar a la mina de su personalidad, encender la lámpara y destacar algunos pilares esenciales de su ser. Conocí a Isidro cuando hacíamos los campamentos de verano y, desde mi perspectiva como joven con miedo y timidez, me encontré con un jefe que me dio alas de seguridad, amistad y superación y aprendí mucho de su maestría, respeto y consideración; desde ese momento iniciamos una amistad incombustible, independiente de planteamientos ideológicos y que seguimos cultivando en nuestro devenir cotidiano. Le gustaba decir: "Siempre me importó más la persona que la ideología". ¡Y vaya si es verdad! En fin, personas como Isidro son un auténtico manantial de ilusiones, creatividad, disfrute, amistad, realizaciones e idealizaciones. Isidro, dispone de un talismán invisible: la actitud mental positiva y una fuerza mental arrolladora.

Su tremenda personalidad tan expansiva y comunicativa fue forjada por su madre, Martina. Como dice él buena persona y muy trabajadora: una madre de las que uno quisiera tener siempre, muy generosa y amiga de ayudar, apostilla Isidro con un trago amargo de saliva. En el campamento, recuerdo que me decía no debes claudicar; la vida no es desesperación, es una actitud continua de superación y por eso estoy muy agradecido. Y, ciertamente, Isidro derrochaba voluntad, esfuerzo y perseverancia. Como dice el científico húngaro Gábor Somorjai, "si te frena el fracaso, nunca alcanzarás el éxito". Isidro no desfallecía en ninguna de sus actividades (incluido el fútbol); se levantaba una y mil veces de la lona para seguir peleando.

Como político de calle y de "caleya", viajó durante años por toda Asturias para estar presente ante su electorado y sus afiliados y, en alguna ocasión, le encontré en "caleyas", con barro hasta las rodillas tiritando de frío. Vine a servir a mis conciudadanos, ese era su lema, su estandarte y su compromiso y ¡de qué forma! Ahí está todo lo bueno que ha dejado en todas partes (era maestro, accesible y próximo con sus alumnos). Por todo ello, a mi juicio, es acreedor incuestionable a este gran reconocimiento de todos los asturianos. Si tuviera que decir una sola frase de Isidro me atrevería con esta: "buena persona". Un título universitario inalcanzable para la gran mayoría, un catedrático de la vida.

Sin duda, su tía abuela Nemesia, siempre dispuesta a ayudar, ha tenido un gran impacto en su educación y en el cincelado de su personalidad. La actitud positiva que practica habitualmente, le hace más feliz a él y a su familia; y siempre que sufre un revés (y no han sido pocos), se supera y sale fortalecido. También se atreve con el humor; mientras tomo el café que me ha invitado (ya veremos quien lo paga) se ríe y me dice: "Cuando era joven me decían, ya verás cuando tengas 80 años, tengo 82 y no he visto nada".

En lo que he conocido, conversado y tratado con Isidro, he de destacar algunos indicadores relevantes: noble, compasivo, valiente, sencillo, natural, vehemente, siempre "a pecho descubierto" y envidioso de lo más humano. Querido amigo Isidro, tal vez sin querer, te has convertido en un gran profesor de la vida, un referente para muchas personas que te aprecian y te quieren. Y no hay que olvidar el apoyo incondicional tan cariñoso y tan afectivo que gozas con tu esposa Carmen (decías, era muy salada y ¡lo sigue siendo!; "llegaba a fin de curso, sabía que iba a dejar de ser su profesor y no quería perderla"). Tiene dos hijos, Javier e Isidro, que alumbran sus ojos y lo proyectan a un horizonte vital. Dice Isidro: "Aprendí de mis padres que la comunicación quita los males". Y, ciertamente, en el trato humano y en las relaciones sociales que tanto has cultivado, viene a cuenta lo que decía Albert Einstein: "Trata de no convertirte en un hombre de éxito, sino en un hombre de valor".

Y tú eres un hombre de valor y de cariño (lo comprobé cuando falleció mi querida esposa Mercedes y que tú tanto querías y apreciabas). Albert Camus dijo que lo importante no es alcanzar el éxito, sino merecerlo y, desde mi punto de vista, tienes mucho crédito para este gran reconocimiento. Aprendiste de tus padres que la comunicación quita los males: "La vida es un regalo y no una lucha". ¡Qué gran regalo y qué gran herencia! Recuerdo el grave accidente que tuviste hace muchos años a la altura del Centro Médico; estuviste ingresado unas semanas y fuimos a verte (Merce q.e.p.d. y yo) y en medio del dolor con tu sonrisa habitual, me preguntaste como si nada, "¿qué tal estás?". Las personas optimistas, como tú, esperan respuestas positivas y se enfrentan con eficacia al estrés y a los avatares de cada día. Tus palabras mágicas son "puedo" y "quiero", y así me lo afirmaste en alguna ocasión: "Puedo ser mejor y quiero ser mejor".

H. Heine (1797-1856), poeta alemán, manifestó con total acierto, "el hombre común debe tener algo sencillo por lo que se sienta feliz, y debe sentirse feliz en su sencillez". Isidro, tu sencillez, te ha llevado a lo más alto de tu personalidad, de tu conocimiento y de tu inteligencia. Isidro, tienes que aprovechar la vida que te queda, has sembrado ideales y ahora estás embelleciendo el alma. ¡Tienes que llevar una vida apasionante, aún te queda mucho por hacer!