Opinión
Un nuevo capítulo de Parando en Villalpando: El alter ego
Síndrome posvacacional
-¡Probe Rai! Desde que volvimos de Celorio ta rarísimu.
-¿Quién, ho?
-El perru, ¿non lu ves?
-¿Entós?
-Ladra sin venir a cuentu, méxase fora de sitiu, tien una depresión de la virgen.
-Meca.
-Digo: "Venga, campeón,volvemos a la rutina" y escondióse debaxo de la mesa.
-Vaya.
-¡Fíjate na mirada! ¿Ves? Ta recordando.
-¿El qué, ho?
-Les vacaciones: el mojito, los chiringos, hasta’l bingo…
-Probe.
-Nun duerme desde que volvimos. Tien nostalgia del prau de la fiesta. Normal, coles nueches lloques que pasó…
-Meca. ¿Salía’l perru contigo de nueche, ho?
-Home, claro. Yo bebía les botelles de sidra y él xugaba colos corchos.
-¿Y qué facía na verbena?
-¡Perrear, Ricardo! ¡Perrear! ¿Qué quiés que faga?
-Yá. Pero…
-Amás conoció a una perrina y namoróse.
-¿En serio? ¿Cómo lo sabes?
-Porque se golieron, hubo conexón y… Agora’l probe espiértase pela nueche y ladra, el cabrón.
-Que ladre non ye tan raro, ¿oíste? Lo raro sería que te pidiera un taxi pa volver a Llanes.
-Pero non ye un ladrido normal. Ye un guau con sentimientu, en plan nunca te olvidaré. ¡Puf! Ta fechu polvo.
-Tu sí que tas fechu polvo, Tinín.
-¿Que qué, ho?
-¡Non ye Rai! Yes tú, Celestino. ¡Que desde que volvisti de vacaciones nun hai quién cojones t’aguante!
-El pobre perru yá non quier nin salir a comprar.
-Yes tú, qu’andes canín, porque gastaste toles perres, ¿a quién quies engañar?
-Rai ta perdiendo l’interés pola comida…
-¡Yes tú, Tino, porque engordasti y agora jódete dir al gimnasio!
-Sí, ho. ¿Y la pérdida del control d’esfínteres?
-¡Yes tú, que tas cagáu porque tienes que dir a currar!
-¿Pero nun lu ves, lo agresivo que ta?
-Como toos, tamos a la que salta, nesta puñetera sociedá.
-¿Y los ladridos continuos? ¿Y les micciones fora de sitiu?
-¡Yes tú’l qu’anda ladrando peles esquines, el que mexes fora del tiestu!
-¿Yo?
-Sí, Tino, dexa en paz al probe perru. Bastante tien con ser el to alter ego.
-¿El mi qué, ho?
-¿Quién ta mirando fotos de Maribel a les trés de la mañana? ¿Quién ta inaguantable desde que volvió de Celorio?
-¡Rai, Rai, ven acá!
-Dexa en paz al probe perru, anda, y nun me hagas hablar!
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