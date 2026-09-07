Un nuevo capítulo de Parando en Villalpando: El alter ego / Mortiner

-¡Probe Rai! Desde que volvimos de Celorio ta rarísimu.

-¿Quién, ho?

-El perru, ¿non lu ves?

-¿Entós?

-Ladra sin venir a cuentu, méxase fora de sitiu, tien una depresión de la virgen.

-Meca.

-Digo: "Venga, campeón,volvemos a la rutina" y escondióse debaxo de la mesa.

-Vaya.

-¡Fíjate na mirada! ¿Ves? Ta recordando.

-¿El qué, ho?

-Les vacaciones: el mojito, los chiringos, hasta’l bingo…

-Probe.

-Nun duerme desde que volvimos. Tien nostalgia del prau de la fiesta. Normal, coles nueches lloques que pasó…

-Meca. ¿Salía’l perru contigo de nueche, ho?

-Home, claro. Yo bebía les botelles de sidra y él xugaba colos corchos.

-¿Y qué facía na verbena?

-¡Perrear, Ricardo! ¡Perrear! ¿Qué quiés que faga?

-Yá. Pero…

-Amás conoció a una perrina y namoróse.

-¿En serio? ¿Cómo lo sabes?

-Porque se golieron, hubo conexón y… Agora’l probe espiértase pela nueche y ladra, el cabrón.

-Que ladre non ye tan raro, ¿oíste? Lo raro sería que te pidiera un taxi pa volver a Llanes.

-Pero non ye un ladrido normal. Ye un guau con sentimientu, en plan nunca te olvidaré. ¡Puf! Ta fechu polvo.

-Tu sí que tas fechu polvo, Tinín.

-¿Que qué, ho?

-¡Non ye Rai! Yes tú, Celestino. ¡Que desde que volvisti de vacaciones nun hai quién cojones t’aguante!

-El pobre perru yá non quier nin salir a comprar.

-Yes tú, qu’andes canín, porque gastaste toles perres, ¿a quién quies engañar?

-Rai ta perdiendo l’interés pola comida…

-¡Yes tú, Tino, porque engordasti y agora jódete dir al gimnasio!

-Sí, ho. ¿Y la pérdida del control d’esfínteres?

-¡Yes tú, que tas cagáu porque tienes que dir a currar!

-¿Pero nun lu ves, lo agresivo que ta?

-Como toos, tamos a la que salta, nesta puñetera sociedá.

-¿Y los ladridos continuos? ¿Y les micciones fora de sitiu?

-¡Yes tú’l qu’anda ladrando peles esquines, el que mexes fora del tiestu!

-¿Yo?

-Sí, Tino, dexa en paz al probe perru. Bastante tien con ser el to alter ego.

-¿El mi qué, ho?

-¿Quién ta mirando fotos de Maribel a les trés de la mañana? ¿Quién ta inaguantable desde que volvió de Celorio?

-¡Rai, Rai, ven acá!

-Dexa en paz al probe perru, anda, y nun me hagas hablar!

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