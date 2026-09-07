Lo que preservan los glaciares

Manuel Gutiérrez Claverol es geólogo

Los glaciares conforman auténticos archivos naturales de las épocas pretéritas. Al acumular nieve año tras año, conservan información climatológica sobre el medio ambiente de hace cientos o incluso miles de años (paleoclimatología). Las capas anuales de cellisca funcionan como los anillos dendrológicos de un árbol o las hojas de un libro y ayudan a reconstruir condiciones meteorológicas antiguas. Cada nevada deposita variopintas partículas diminutas de determinados eventos y con el paso del tiempo la nieve enterrada por nuevas precipitaciones se compacta y termina convirtiéndose en un auténtico patrón cronológico.

Las principales huellas que pueden encerrar las masas de hielo son las siguientes: burbujas de aire (permiten medir concentraciones de dióxido de carbono, metano y otros gases), polen (revela cómo era la vegetación), microorganismos (bacterias, algas, y otros seres microscópicos, que ayudan a comprender la evolución de la vida en entornos extremos), erupciones volcánicas (se registran las grandes emisiones efusivas gracias al lapilli y otros piroclastos acumulados), significativos incendios (merced a la reaparición de humo y determinados compuestos orgánicos), sales marinas y aerosoles (aportan información sobre los océanos y la circulación atmosférica) e incluso metales liberados por el laboreo minero. Pero además de lo expuesto, las capas de agua sólida pueden preservar otros rasgos de la actividad humana de enorme interés para poder historiar nuestro tiempo atrás.

Gracias a estos registros estratigráficos se han podido reconstruir crónicas climáticas y vivenciales durante más de 800.000 años en Groenlandia y en la Antártida, en este última ―uno de los últimos territorios casi intactos del planeta― ya se contienen nanoplásticos transportados por el viento que se vinculan con el desgaste de neumáticos.

Viene a cuento esta introducción porque acaba de ver la luz un trabajo de investigación, realizado por científicos italianos y austriacos, bajo el título "New chemical signatures from Weißseespitze ice cores (Eastern Alps): pre-industrial pollution traces from Roman Empire to Early Modern Period" publicado en la revista suiza Frontiers in Earth Science (vol. 14, 2026).

Pormenoriza los resultados de un sondeo mecánico ejecutado en el indicado glaciar, ubicado a 3.500 m de altura sobre el nivel del mar en el límite entre Italia y Austria. De la observación y estudio de los testigos extraídos se concluye que las capas de escarcha han preservado restos de contaminación preindustrial, tanto de tipo antropogénico como natural, acontecida desde hace mucho: huellas de minería medieval, grandes igniciones y erupciones volcánicas. Esta perforación puso de manifiesto la presencia de trazas de 18 elementos químicos (Li, V, Cr, Mn, Co, Ni, Cu, Zn, As, Rb, Sr, Ag, Cd, Ba, Tl, Pb, Bi y U) y algunos compuestos orgánicos (ácidos carboxílicos y dicarboxílicos). Representa una notable indagación de la historiografía europea, comprimida en unos diez metros de hielo, que abarca el lapso desde el Imperio romano hasta la Edad Moderna.

Las capas más superficiales del casquete gélido comenzaron a formarse hacia 1650, mientras que las más profundas conservan remanentes almacenados a finales de la romanización, fechas obtenidas con métodos de datación utilizando los isótopos radiactivos argón-39 y el carbono-14.

Uno de los descubrimientos más sobresalientes del artículo es la aparición de máximos estadísticos de metales pesados (plomo, cobre, plata o arsénico) en determinados momentos, identificables con fases de intensificación de la minería y metalurgia durante la Edad Media en Europa, entre los siglos X y XIV, especialmente de plata y cobre, cuyas operaciones de fundición liberaban partículas metálicas desplazadas por el viento a largas distancias hasta sedimentarse sobre los heleros alpinos; las elevadas concentraciones de arsénico detectadas coinciden con períodos de una intensa acción minera en ámbitos cercanos a los Alpes.

La prospección efectuada también puso de manifiesto el rastro de incendios acaecidos en el siglo XII ―producidos durante episodios de acusada sequía―, manifestados por marcadores orgánicos relacionados con la quema de biomasa, en concreto un compuesto químico ―denominado levoglucosano― procedente de la combustión de la madera. Este hecho es consistente con la existencia de depósitos de turba en la proximidad del glaciar, según se desprende de la comparación de los datos de los residuos carbonosos conservados con los de la turbera inmediata. Asimismo, se evidenciaron erupciones volcánicas registradas muy alejadas del lugar durante el Medievo, verificadas por una asociación característica de areosoles típicos de un vulcanismo explosivo.

En la actualidad se están desarrollando varias investigaciones sobre esta temática glaciológica, a destacar la que se lleva a efecto en el monte Ararat (en el este de Turquía, a más de 5.000 m de altitud) por un equipo liderado por la Universidad de Münster, donde el Libro del Génesis señala que se posó el Arca de Noé tras el cuestionado Diluvio Universal. No obstante, la ubicación geográfica de la montaña es especialmente valiosa por encontrarse en la encrucijada de alguna de las civilizaciones antiguas más importantes del mundo, donde surgieron los primeros centros de minería y metalurgia.

Aunque no soy nadie para sentar cátedra, es una lástima que el deshielo provocado por el actual cambio climático ponga en riesgo los vestigios de la historia ambiental anterior a la Revolución Industrial.