Ratio legis hispano-marroquí

Si se hubiera aplicado el Derecho (la última versión) de la Unión Europea sobre previsión de control de inmigración ilegal y delincuencia fronteriza, en Ceuta no se habría reproducido la ocupación. Una ocupación que ya es el perejil de todas las salsas y preocupaciones nacionales en España, y no solo la de la vivienda.

Esta es muy distinta a los desplazamientos que forzaron las guerras tribales, hambrunas, imperialismo colonial o desertización a los que África está acostumbrada, agotada ya. La ocupación de Ceuta es una gravitación inversa (sur-norte), la nueva "out África", teoría antropológica de ocupación global por los humanos. Marruecos, en breve, ya no tendrá que utilizar a su población nativa y ajena para usarla como con Franco en 1975.

Con esta nueva ocupación, que de híbrida no tiene nada, es ridículo pensar que del millón de habitantes marroquíes acogidos por España, más los itinerantes en la "operación Estrecho", no haya soldados, espías y contra espías marroquíes en casa.

Que la inteligencia marroquí pasó en flotador a Ceuta no se lo cree ni Chanquete, cuanto más los caballas ceutíes, la inteligencia flotante ya la teníamos aquí.

Más que la ley, con la trampa, los de Mohamed VI tienen a su favor el triunvirato Trump–Macron–Netanyahu (y China de prospección en aguas canarias dragando titanio). A Trump le bastó sacar a Maduro para extraer el veinte por ciento de petróleo venezolano, que de híbrido tiene poco y echar el ancla del USS Gerald Ford asustando.

El Derecho y jurisprudencia en materia de inmigración del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de los últimos veinte años parte del reglamento 2007/2004 del Consejo, con sus respectivos quiebros finalistas hasta el reglamento de 2019. La deriva legislativa es tal que en el reglamento de la Unión Europea de 2013, artículo 2, reivindica para la inmigración la dignidad humana, el derecho a la vida, la protección contra la repatriación y expulsión y el principio de no devolución. Unos derechos humanos que se acaba de cargar el comisario europeo Magnus Brunner por pura teleología u objeto finalista.

En junio de 2026, la Unión Europea modificó el Pacto de Inmigración y Asilo, PIA, al que alude Magnus Brunner, donde decía digo, dijo Diego: "Europa decide quién puede venir, quién puede quedarse y quién tiene que irse". Es literal.

La ratio legis del Tribunal Supremo de España y los juristas alauís que se rigen por ley divino–teleológica se deroga con el PIA europeo obligados a exigir responsabilidad penal a sí mismos (caso de Marruecos) por los más de cien ahogamientos. A ver quién tramita la denuncia.