Opinión
Voto laico y sectarismo
La sorprendente fidelidad a unas siglas en la democracia española
Existe en la cultura política española una anomalía resistente al paso del tiempo: la incuestionable fidelidad confesional a unas siglas. Durante décadas, el PSOE personificó el gran proyecto de la socialdemocracia constitucionalista, un espacio de convivencia y cohesión. Sin embargo, la mutación sanchista —convertido en un proyecto de poder pragmático, alejado de aquellos consensos y sacudido por un goteo incesante de escándalos de corrupción— no parece traducirse en el trasvase de votos que la lógica sociológica dictaría.
En cualquier democracia madura, la respuesta electoral ante el desgaste de un Gobierno es funcional. El votante premia o castiga la gestión; utiliza su papeleta como un instrumento pragmático y no como una estampita de fe inalterable. Pero en el escenario español contemporáneo, un denso muro ideológico impide que muchos ciudadanos adopten ese "voto laico". Para una parte sustancial de la sociedad, cruzar la frontera electoral hacia la alternativa constitucional se percibe como una traición a la propia biografía. Así, para justificar el propio inmovilismo y disolver la responsabilidad individual se tiende a exigir a la oposición una perfección milimétrica. Esa es la píldora ansiolítica de muchos votantes tradicionales.
Cuando la política se vive como una identidad tribal y no como un ejercicio de evaluación utilitaria, el dogmatismo ahoga el cambio. España necesita recuperar la salud del voto libre de prejuicios, aquel que entiende que los partidos no son religiones, sino herramientas al servicio del interés general. En política no hay actos de fe.
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