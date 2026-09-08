Qué puede aportar una mirada psicológica al bienestar social

Elvira Vilorio González es decana presidenta del Colegio Oficial de Psicología del Principado de Asturias (COPPA)

La salud mental no se reparte al azar, ni depende únicamente de rasgos de personalidad. Está profundamente influida por factores sociales. No todas las personas están expuestas al mismo nivel de incertidumbre, sobrecarga, precariedad, aislamiento, falta de reconocimiento o conflicto entre responsabilidades laborales y familiares. Y por eso no todas tienen las mismas probabilidades de sufrir desgaste psicológico.

Desde la psicología social y de la salud, esto nos obliga a rechazar una lectura moralizante del malestar. Cuando una persona está exhausta, ansiosa o desbordada, no siempre estamos ante un problema de fragilidad individual. Muchas veces estamos ante la consecuencia psicológica de una exposición prolongada a condiciones de vida o de trabajo que erosionan los recursos personales. Las personas no enferman solo por lo que les ocurre, sino también por la falta de control sobre lo que les ocurre. La imprevisibilidad, la indefensión aprendida, la sensación de no tener margen de decisión, de no ser escuchado o de ser permanentemente evaluado sin reconocimiento suficiente, son variables psicológicas muy potentes.

Cuando hablamos con trabajadoras y trabajadores, una de las experiencias más repetidas no es la carga objetiva, sino la combinación de varios elementos: exigencia alta, escaso control, bajo reconocimiento, incertidumbre sostenida y debilitamiento de los apoyos colectivos. Esa combinación tiene un enorme impacto sobre el bienestar. Por eso, el bienestar social no puede reducirse solo a recomendar autocuidado, resiliencia o gestión emocional. Puede ser útil, pero es claramente insuficiente si no se revisan las condiciones que producen el malestar. No se puede pedir adaptación infinita a entornos estructuralmente dañinos.

Para comprender la relación entre salud y bienestar social hay que detenerse en el trabajo. Y no solo porque ocupe gran parte de la vida adulta, sino porque el trabajo tiene un fuerte valor psicológico. El trabajo no es únicamente una fuente de ingresos. También puede ser una fuente de identidad, reconocimiento, estructura temporal, vínculos sociales, utilidad percibida y sentido. Cuando el trabajo ofrece estas dimensiones de forma razonable, puede ser un factor protector de salud. Pero cuando las bloquea o pervierte, puede convertirse en un factor de sufrimiento. Un trabajo daña psicológicamente cuando, por ejemplo, impone una presión constante sin espacios reales de recuperación, cuando exige disponibilidad emocional permanente, cuando convierte la inseguridad en norma, cuando despersonaliza, cuando desautoriza la experiencia de la trabajadora o del trabajador, cuando normaliza el miedo, el silencio o la sustituibilidad absoluta.

Quisiera insistir en un error frecuente: pensar que los problemas de salud mental en el trabajo se resuelven únicamente en el espacio clínico (consulta). La atención psicológica es importante, y en muchos casos necesaria. Pero sería un error convertirla en la única respuesta. Hay malestares que necesitan intervención clínica. Sin duda. Pero hay otros que exigen también una lectura organizacional, preventiva y colectiva. Si una persona sufre por acoso, humillación, sobrecarga sistemática o precariedad persistente, no basta enseñarle estrategias individuales de afrontamiento. Hay que intervenir también en el contexto.

Dicho en términos claros: no todo sufrimiento debe psicologizarse como si naciera dentro del individuo. Parte del sufrimiento es comprensible, e incluso esperable, cuando las condiciones son adversas. Esto no significa negar la responsabilidad personal ni la diversidad de respuestas individuales. Significa evitar una trampa muy extendida: tratar como fallo privado lo que en parte es un problema socialmente organizado.

Desde la psicología, la prevención tiene aquí un papel central. Y prevenir no es solo detectar casos graves. Prevenir es actuar antes de que el deterioro cristalice. Es observar señales tempranas, climas enrarecidos, fatiga crónica, conflictos persistentes, absentismo creciente, aislamiento, rotación, desmotivación intensa, incremento de quejas somáticas, deterioro de la cooperación.

Una cultura preventiva de la salud mental en el trabajo requiere al menos reconocer el problema sin estigmatizarlo ya que el silencio empeora el sufrimiento y retrasa la ayuda; precisa analizar factores psicológicos y sociales reales, no sólo síntomas individuales, sino condiciones de organización del trabajo; necesita garantizar canales de escucha con efectos ya que escuchar sin capacidad de respuesta aumenta la frustración; y demanda construir apoyo colectivo e institucional porque la protección no puede descansar solo en la fortaleza privada de cada trabajador.

Por eso conviene distinguir entre una visión superficial del bienestar como confort emocional constante y una visión más sólida del bienestar como posibilidad de vivir con dignidad, apoyo, seguridad básica, reconocimiento y sentido, incluso atravesando dificultades. La segunda visión es mucho más útil para pensar en el bienestar social porque una sociedad no se mide solo por cuántas experiencias placenteras produce, sino por cómo trata la vulnerabilidad, cómo protege en los momentos de quiebra y qué condiciones ofrece para que las personas no queden abandonadas a su suerte.

Una comunidad saludable no elimina los conflictos pero sí puede trabajar en el fortalecimiento en pertenencia, en ofrecer la posibilidad de pedir ayuda sin vergüenza y en la experiencia de reciprocidad. Cuando estas dimensiones se debilitan, aumenta la vulnerabilidad psicológica. Cuando se fortalecen, se amplía la capacidad de afrontamiento. Por eso el bienestar social exige algo más que prestaciones o servicios, aunque estos sean imprescindibles. Exige también tejido relacional. Y ese tejido no aparece solo hay que sostenerlo institucionalmente y culturalmente.

Una aportación específica al debate sobre bienestar social puede formularse en varios niveles. Primero, es preciso poner nombre a formas de sufrimiento que suelen banalizarse. La psicología ayuda a distinguir entre cansancio pasajero y agotamiento persistente, entre conflicto normal y violencia psicológica, entre estrés puntual y exposición mantenida a factores de riesgo psicológicos y sociales. Segundo, recordar que la subjetividad importa. Las normas, las estructuras y los recursos materiales son fundamentales, pero también por cómo son vividos. La percepción de control, justicia, apoyo y reconocimiento no es un adorno, tiene consecuencias reales sobre la salud. Tercero, evitar el reduccionismo individualista. La psicología bien entendida no debe utilizarse para adaptar a las personas a cualquier condición, sino también para mostrar cuándo una condición produce daño. Cuarto, reforzar la prevención. Una mirada psicológica útil no entra solo al final, cuando ya hay un daño grave, sino antes, en el diseño de entornos más saludables, en la detección temprana y en la promoción de culturas laborales más humanas. Quinto, defender una idea compleja de autonomía. No es más autónoma la persona a la que se deja sola, sino la que dispone de recursos, derechos, apoyo y condiciones estables para tomar decisiones y sostener su vida con dignidad.

Hablar de salud y bienestar social es hablar de personas concretas. Personas que trabajan, que cuidan, que se cansan, que sostienen responsabilidades, que necesitan seguridad, reconocimiento y vínculos para vivir dignamente. Por eso, si de verdad queremos avanzar en bienestar social, no deberíamos preguntarnos solo qué le pasa a cada individuo, sino también qué condiciones estamos creando para que vivir y trabajar no desgaste más de lo que una vida humana puede razonablemente soportar.