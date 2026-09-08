Burócratas contra burócratas con los ciudadanos como víctimas

Sabino López es abogado

En la edición de LA NUEVA ESPAÑA del 26 de agosto de 2026 se publicó un artículo titulado "¿Qué protegen los agentes medioambientales?" en el que se hace alusiones y afirmaciones que vienen a concluir que los ciudadanos somos seres que molestamos a quien compone la Administración que no son otros que los funcionarios.

Se afirma, en el citado artículo: "La independencia que se presume de los funcionarios queda en cuestión. No todo el que tiene su trabajo provisional va a entregarse a él. La independencia que se presume de los funcionarios queda en cuestión. Es duro hacerlo público, pero fácil escucharlo intramuros".

Pero es que sube el tono de sus afirmaciones y llega a afirmar lo siguiente: "Es intolerable que a cualquiera sin competencia jurídica obstruya un procedimiento legal y tire a la papelera nuestro trabajo". Ante tales afirmaciones, se tiene que dar por cierto que tales actuaciones, con hechos ciertos, se encuentren denunciadas ante el Juzgado correspondiente.

La verdad es que una vez que esto se lee, es muy difícil seguir con razonamiento alguno. Es cierto que los comentarios de los ciudadanos/as que han de pasar por las llamadas, históricamente, "oficinas comarcales de la agraria", no son, precisamente, de alabanza.

No hay duda que desde altos estados de formación científica se mira al denominado sector primario y al mundo rural con un protagonismo que no le corresponde ya que, al entender de los científicos, los ciudadanos del sector primario y del mundo rural, no tienen capacidad para entender a la naturaleza ni la gestión de su mundo. En definitiva, son ignorantes rurales que lo único que buscan es destruir el medio ambiente, en toda la extensión de la palabra.

A esto hay que añadir, según los formados científicamente, que estos ignorantes rurales, encima, pueden votar y tienen peso electoral.

Parece ser cierto que el alto nivel científico, eleva a las personas que lo poseen, de tal suerte que los demás mortales no llegamos a comprender su profundo saber.

Desde las altas cotas científicas se entiende que "la agroganadera está peligrosamente apalancada con subvenciones, sin ellas, se hundiría". Esta afirmación, muy común entre los altos científicos, ignora el tratamiento fiscal que tienen la mayoría de las subvenciones, para quien las recibe.

Por otro lado, es oportuno afirmar que las subvenciones que llega al mundo agrario, en modo alguno tienen nada que ver con el dinero que, en los presupuestos de la Administración, va destinado a la burocracia, es decir, a pagar los salarios de funcionarios de carrera, interinos, laborales y políticos que, además, según los científicos de la naturaleza, realizan una gestión sin fundamento científico, en un ambiente irrespirable.

Esta es la opinión, salvo mejor criterio, de un abogado de pueblo, Vegadeo, sin acritud.