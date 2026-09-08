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Carolina López

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El camino que marca Don Pelayo

Carolina López es portavoz de Vox en la Junta General del Principado

Cada 8 de septiembre los asturianos miramos a Covadonga. No solo para recordar nuestra historia, sino para reconocernos en ella. Allí, hace siglos, un grupo de hombres encabezados por Don Pelayo decidió resistir cuando todo parecía invitar a la rendición. Eran inferiores en número, pero entendieron algo que hoy algunos parecen haber olvidado: una nación que renuncia a defenderse empieza a dejar de serlo.

Pelayo nos marcó un camino. El de la resistencia frente al invasor, el valor frente a la resignación y la defensa de nuestra tierra frente a quienes pretenden arrebatárnosla. De aquella resistencia nació el impulso de la Reconquista y el episodio fundamental para entender la historia de España. Si no hubiese sido por la valentía de Don Pelayo, nuestro país estaría probablemente sometido a la dictadura de la teocracia musulmana.

Hoy España vuelve a necesitar ese espíritu. Ceuta ha sufrido una invasión a través de una frontera desbordada mientras Marruecos mantiene sus reivindicaciones sobre territorio español. Y frente a ello encontramos una izquierda que prefiere negar la mayor y acusar de racismo a quienes hablan de invasión.

Covadonga nos recuerda que ser menos nunca fue una excusa para rendirse y que defender España no requiere pedir perdón. Ese es el espíritu que reivindicamos desde Vox: fronteras seguras, soberanía nacional y una España consciente de su historia y orgullosa de sí misma.

Este 8 de septiembre volvamos a mirar a Pelayo. Porque, más de mil años después, el camino sigue siendo resistir, defender y no rendirse.

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