El cisma asturiano

La cristiandad necesitó siglos para separar definitivamente Roma de Constantinopla. En Asturias han bastado unas cuantas homilías, algunos tuits y tres años de ausencias para consumar nuestro modesto cisma de Oriente y Occidente.

Al Oriente quedan Covadonga, la basílica, el arzobispo y la liturgia oficial. Al Occidente (al santuario de Pastur, en Illano) se marcha Adrián Barbón con su fe de "güelita", que quizá sea una de las formas más resistentes de la teología.

Que nadie convoque un concilio; no hay apostasía. Barbón asegura que ha ido a misa todos los 8 de septiembre de su vida y este año piensa mantener intacta la tradición. Su pecado, si acaso, consiste en ir a misa donde no tocan las campanas oficiales. El presidente no ha perdido la fe, ha cambiado de forma calculada las coordenadas.

Preguntado por su ausencia en Covadonga, ofreció además una explicación magnífica: "No tengo el don de la omnipresencia". Es cierto: la omnipresencia pertenece a Dios. Lo que más se le aproxima son probablemente las redes sociales, donde cualquiera puede estar en todas partes y pontificar sobre todo. Nadie le pide eso al presidente; basta con que esté en el sitio adecuado cuando conviene.

Barbón añadió después que la advocación de la Virgen de Covadonga pertenece a toda Asturias y no exclusivamente al Real Sitio. Estamos, por tanto, ante una interesante reinterpretación autonómica de la doctrina mariana: la Santina es una; sus templos, muchos. La política siempre ha tenido claro que valen más las parroquias que la doctrina oficial, llegado el caso.

Durante siglos, los reyes europeos libraron guerras bastante más aparatosas para resolver dónde terminaba el poder temporal y dónde comenzaba el espiritual. Enrique IV tuvo que cruzar los Alpes y esperar en la nieve ante Canossa para obtener el perdón de Gregorio VII. A Barbón, si no le gusta la homilía del arzobispo, le basta con cambiar de iglesia, y santas pascuas. El presidente es un católico de esos a los que la fe les crece en casa, como brota una militancia política gracias a una foto en la mesita de noche: la Virgen se hereda; el arzobispo se sobrelleva.

El Gran Cisma giró, entre otras cuestiones, en torno al Filioque; es decir, si el Espíritu Santo procedía del Padre y también del Hijo. El cisma asturiano es más sencillo: se basa en cuestionar si el respeto por la patrona implica o no tener que escuchar cada 8 de septiembre al Arzobispo. Menos mal que la Virgen es una y ella puede estar donde le venga en gana.