Un curso decisivo para la clase trabajadora

Javier Fernández Lanero secretario general de UGT Asturias

Este 8 de septiembre celebramos el Día de Asturias encarando el inicio de un nuevo curso político, económico y social. Se trata de un periodo marcado por el horizonte de las elecciones municipales, autonómicas y generales que tendrán lugar al finalizar el curso en el mes de junio. Por ello, nuestra primera exigencia es clara: necesitamos que haya presupuestos tanto en Asturias como a nivel nacional, alejando esta necesidad de la polarización y los intereses puramente electorales.

En el ámbito laboral, es imperativo seguir subiendo los salarios, tanto el mínimo interprofesional como el medio. Aunque el salario mínimo se ha elevado a más de mil doscientos euros, la inflación, los costes energéticos y el precio inasumible de la vivienda y de los alimentos de primera necesidad hacen que esta subida sea imperceptible para la mayoría de los hogares asturianos. Sigue siendo pobre aquel que, a pesar de trabajar, no se puede independizar. Además, la reducción de la jornada a 37,5 horas es absolutamente irrenunciable. En tiempos donde la salud mental está haciendo mella y produce numerosas bajas, no es de recibo que los empresarios criminalicen el absentismo mientras en este país se realizan dos millones y medio de horas extraordinarias a la semana que ni se cobran ni se cotizan. Exigimos al Gobierno de España la puesta en marcha urgente de un registro horario digital, accesible a la Inspección de Trabajo, que termine con los horarios imposibles, especialmente en sectores precarios como el comercio y la hostelería.

La salud laboral también requiere acción inmediata. No es posible seguir operando con una ley de prevención de riesgos de 1995 y un cuadro de enfermedades profesionales de 2006 que ignora por completo los riesgos psicosociales que originan tantas bajas. En nuestro país mueren tres personas cada día laborable. Si el Parlamento no aprueba la nueva ley que llegará en próximas fechas, desde UGT señalaremos a los partidos responsables y convocaremos una gran movilización. Asimismo, es urgente dotar de más políticas y recursos económicos a la lucha contra la violencia machista; desde nuestro sindicato seguiremos trabajando sin descanso para garantizar espacios y entornos laborales seguros que ofrezcan garantías a las mujeres víctimas.

La vivienda se ha convertido en uno de los grandes problemas de este siglo. Si bien hay que apostar por un mayor parque de vivienda pública de alquiler, su construcción tardará años. Para no condenar a miles de jóvenes a no poder emanciparse hoy, debemos sacar al mercado la vivienda vacía, y eso requiere dar garantías jurídicas a los propietarios. Para ello, proponemos poner en marcha en Asturias un servicio público de mediación en materia de vivienda, similar al que ya tiene Navarra, para que desde lo público se medie entre inquilino y propietario ante subidas abusivas o desperfectos, evitando que los problemas se judicialicen.

El fortalecimiento de los servicios públicos es fundamental; son los que distribuyen la riqueza, democratizan la sociedad, vertebran Asturias y, al final, son el patrimonio de quienes menos tienen. Hay que acabar con el populismo fiscal. No permitiremos el dumping fiscal de otras comunidades que bajan impuestos para luego querer mantener sus servicios vía financiación autonómica. Asturias no puede depender de ese modelo; defenderemos una financiación solidaria que contemple la orografía, el envejecimiento, la dispersión poblacional y el acceso a los servicios, más allá del simple dato de población. Del mismo modo, exigimos modificar la ley de desindexación y la contratación pública, que se han convertido en nichos de precariedad laboral con el visto bueno de una administración que no puede ser cómplice.

Nuestra industria y nuestro entorno no pueden seguir paralizados. Es urgente desbloquear la ley de industria en el cajón de los olvidos del Parlamento nacional y aprobar la ley de emergencias en la Junta General. Negar el cambio climático no es una opción, ya que no reconocerlo nos impide prevenir catástrofes como los incendios y la sequía que no son ajenas a nuestra región.

En infraestructuras, no pararemos hasta conseguir la bonificación del 100% del peaje del Huerna. Es una necedad del Ministerio de Transportes mantener esta condena para los asturianos en una "autopista fantasma" que está en continua obra, con un solo carril de ida y otro de vuelta. Tampoco renunciamos al ancho internacional hasta Gijón, pero consideramos prioritario actualizar la vía entre Pola de Lena y Gijón dentro del plan de cercanías, reduciendo fondos de saco y curvas para que la alta velocidad no tenga que entrar a 60 km/h, sino al menos a 100 o 120 km/h.

Finalmente, apostamos por un turismo de calidad y sostenible. Hay que regular las zonas tensionadas para no expulsar a los ciudadanos a las afueras por el encarecimiento de los alquileres. Y, sobre todo, hay que mejorar las condiciones laborales de los trabajadores del sector, porque no es posible tener un turismo y una hostelería de excelencia si los empleos no tienen buena calidad.

En esto consiste resistir para avanzar. Seguiremos apostando por el diálogo social y la firmeza en nuestras reivindicaciones para construir una Asturias mejor. Feliz Día de Asturias.