Gloria entre la confusión

José Manuel Zapico es secretario general de CCOO de Asturias

La semana pasada murió Gloria Steinem, la periodista luchadora en favor de la igualdad, la chispa que encendió la revolución de la segunda ola feminista. Ha muerto Gloria Steinem y nos da la oportunidad de dejar por el momento a un lado sus prematuros escarceos con la CIA para recordar el discurso que dio hace cinco años como Premio "Princesa" de Comunicación y Humanidades. Lo hizo en un Campoamor sin bocas, ocultas todas bajo las mascarillas de aquella nueva normalidad. Explicaba Gloria Steinem cómo la pandemia había cambiado las definiciones nacionales sobre quién era trabajador esencial y quién no; cómo el personal de primera línea, las personas empleadas de las tiendas de comestibles ganaron a los banqueros y a los "capitanes de la industria". Nos animaba a aprovechar para replanteárnoslo todo, para darle la vuelta a los sueldos, las jerarquías y los privilegios. No hicimos nada de eso y ahora Gloria ha muerto.

La ligereza con la que hemos olvidado las lecciones de la pandemia demuestra la imprecisión, la inestabilidad del mundo que nos ha tocado. En la Asturias líquida todo se desgasta más rápido, todo aparece más borroso y frenético. Apenas habíamos entendido lo que eran los therian y nuestros nietos y nietas ya estaban farmeando aura; un día la IA va a terminar con todos los empleos y condenar a la humanidad a la esclavitud de una nueva matrix… y al siguiente leemos un reportaje que dibuja un futuro soñado en el que trabajamos cuatro meses al año mientras las máquinas hacen el resto. Muy pronto es demasiado tarde, hoy todo es abrumador, confuso y da miedo; una sociedad que lleva demasiado tiempo sin hacer los deberes y que ahora afronta demasiadas transiciones. Y es ahí cuando florecen los demagogos, es ahí donde eclosionan aquellos que prometen protegernos de los enemigos que ellos mismos fabrican. Es ahí donde nos encontramos, en septiembre de 2026, con la extrema derecha ganando unas elecciones en Alemania por primera vez desde la Segunda Guerra Mundial.

Cómo entender, si no, que nos dé más miedo el joven estudiante de FP que vive en un centro para menores que el empresario que se niega a poner en circulación autobuses con mamparas para proteger la integridad de su plantilla y la de las personas que utilizan los búhos del Nalón. Cómo asimilar que le tengamos más rabia a la usuaria del albergue de nuestro barrio que al ministro que nos castigó con medio siglo de peaje injusto o el que mantiene ahora ese agravio comparativo. Cómo comprender, en definitiva, que a algunos les moleste más una periodista contando lo que sucede en las manifestaciones por Ceuta que las más de cien personas que murieron intentando entrar por sus playas. Los necesitados no son el enemigo; el olvido de Asturias, sí.

Tampoco el trabajo es una cuestión estrictamente económica, afecta al vínculo comunitario y social. Pasamos al menos un tercio de nuestra vida en lugares de trabajo desde los que se deberían –y se pueden– construir sociedades mucho más justas y dignas. Por eso, como sindicato, también nos preocupa lo que suceda en Ceuta, en La Florida, en La Calzada, en Perlora o en el Huerna.

La esperanza –volvemos a Steinem– es una emoción muy rebelde. La risa, como el amor, es la emoción más libre, la única que no se puede imponer. Podemos asustar a alguien, provocarle tristeza, obligarle a llorar, ponerle nervioso, humillarle, cabrearle… pero no se puede forzar a alguien a reír de verdad, con una risa total y sincera. Por eso la risa y la esperanza son pruebas de libertad. Una de las primeras decisiones de Hitler cuando llegó al poder fue cerrar los clubes de comedia; evitemos que en este año electoral nadie nos quite la capacidad de reír.