Los "cordones sanitarios" funcionan mientras aquello que pretenden aislar es una minoría. Cuando deja de serlo, el cordón empieza a parecer menos una defensa de la democracia que una valla levantada contra los votantes. Ahora, la extrema derecha se halla a las puertas de gobernar Alemania gracias, además, a un partido de la ultraizquierda populista. La AfD, que ya había conseguido en las federales de 2025 un histórico 20,8%, ha arrasado en Sajonia-Anhalt con cerca del 44% de los votos. No se trata de un accidente meteorológico ni de una excursión de hooligans: es una parte enorme de la sociedad alemana diciendo que quiere otra cosa.

Conviene no confundir la legitimidad del voto con la de cualquier programa. La democracia no convierte en razonable todo lo que decide una mayoría. Pero tampoco debería transformar en sospechoso a todo aquel que vota mal según el criterio de los partidos convencionales. Existe un momento en que el rechazo deja de ser anomalía y pasa a ser paisaje. Europa lleva años intentando contener esta oleada mediante "cordones sanitarios". El resultado, paradójicamente, ha sido que algunos partidos nacionalpopulistas pueden crecer sin asumir todavía la responsabilidad de gobernar. Son eternamente los de fuera, los que protestan, denuncian, y prometen limpiar el establo. Una posición electoralmente ventajosa.

La pregunta ya no es cómo impedir que lleguen. Es qué hacer cuando llegan. Oponerse a la alternancia para preservar eternamente el mismo bloque político contiene una peligrosa contradicción democrática. ¿Son iguales Bardella, Meloni y Abascal? No. Ni sus partidos, ni sus países, ni sus programas, ni sus trayectorias son intercambiables. Meterlos en el mismo saco es ahorrarse el trabajo de distinguir. Pero todos participan, con diferente radicalidad, de una corriente que percibe que la sociedad ha cambiado. El período entre un orden antiguo y uno nuevo es una "época de monstruos", creo que dijo Gramsci. El monstruo, digamos, ha aprendido a votar.