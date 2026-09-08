País a esgaya

Hay dos versos que me persiguen desde hace años: "Tenía mi existencia. Ahí estuve./ Yo en el lugar y el lugar en mí". Los escribió en 2010 Seamus Heaney, el Nobel irlandés que visitaba asiduamente con su familia Salinas. Ahí conoció y sintió una Asturias en la que vio en sus habitantes una forma singular de andar por el mundo. Como dejó escrito: una manera de ser "a la vez sureña y atlántica". Las palabras de Heaney me sometieron a un interrogatorio íntimo con dos preguntas elementales: ¿qué es ser asturiano en el siglo XXI? ¿cómo armonizar mi pertenencia a este requexu del universo con las identidades hispana, europea y universal? Encontré una respuesta: por mi asturianidad.

Se trata de un concepto esquinado, pero que trasciende al de asturianía y su apego al sentimentalismo de Santina y pegatina ("Ella me guía, yo conduzco") y con un componente de renuncia y sumisión camuflado en el grandonismo del "Asturias es España y lo demás tierra conquistada". También la hallé en una reflexión de Pedro de Silva, el primer presidente de Asturias elegido por sufragio universal y santu civil contemporáneo: "No hay una cultura universal que valga si desprecias u olvidas la tuya (...). Es más, solo a través de ella podrás conocer algunas de las verdades profundas". Se trata de avanzar en aquello que Juan Cueto, otro miembro del santuario intelectual astur, comprimió en un sintagma afortunado: militar en lo "glocal".

Entonces comprendí que para llegar a esas certezas esenciales debía parafrasear el verso del bueno de Heaney: "Yo en Asturias y Asturias en mí". Para ello no es necesario pisar in aeternum esta tierra y mucho menos dar positivo en el control de ADN llariegu. No hablo sólo de identidad, sino de algo mucho más sencillo: asumir que nuestra geografía y nuestra historia nos facilitan bucear en las "verdades profundas" de la existencia y que el sabio Ortega y Gasset no supo apreciar al cruzar Pajares y dijo aquello de que "cuando uno llega a Asturias, lo primero que ve es que no ve nada". Pese a la borrina ambiental y mental se ve mucho: un paisaje que ha conformado la manera de convivir, trabajar, luchar, dialogar, pensar y soñar de generaciones de asturianos y una historia que ha sido escrita con letras mayúsculas para ser leídas más allá de las fronteras de este pagus.

Idea de asturianidad

Marta Mori D’Arriba, profesora asociada en la Universidad de Oviedo, miembro de número de la Academia de la Llingua Asturiana y poeta del orbayu y del dolor, tiene escrito en su canónico "Notes de lliteratura asturiana" (Trabe, 2022) una reflexión que ilumina la idea de asturianidad, al alejarla de la concepción del esencialismo nacionalista y su romanticismo montaraz.

"Nel casu d’Asturies, atrévome a dicir que’l volkgeist asturianu simbolícenlu, más que la llingua, les innumerables representaciones del paisaxe que’encontramos na lliteratura y na pintura autóctones", subraya Mori. Estas palabras atesoran la inteligencia del matiz, al demarcar un espacio sociocultural en el que hay un mirar y un decir fraterno, sea con el castellano del Adiós, Cordera, de Leopoldo Alas Clarín; el asturiano de Montesín, de María Josefa Canellada, o el gallego-asturiano de Parzamiques, de Manuel García-Galano.

Un mirar que se extiende a la creación artística de los maestros Evaristo Valle, Nicanor Piñóle y Mariano Moré, pero también a la sucesión de artistas que durante el último siglo y medio han fijado una tradición asturiana en la que el paisaje se hace alma singular: no se limitan a trasladar al lienzo los territorios y las gentes de una particular geografía, sino que protagonizan un proceso creativo capaz de auscultar el latido de la tierra y elevarlo a la condición de obra de arte.

La conversión creativa del paisaje es una de las expresiones que dan forma y sustento a la asturianidad, una sentimentalidad que se sostiene en dos emociones. Por un lado lo afayadizo o atopadizo, ese estar bien en el lugar de uno, al que recurrió Ortega y Gasset en La idea de principio en Leibniz para definir el sentimiento de lo íntimo acogedor. Por otro, la señardá, término del que ya da cuenta Jovellanos en su borrador de diccionario del asturiano. La señardá, hermana de la saudade galaicoportuguesa, del hiraezh bretón y de la irlandesa cianalas, es mucho más que el extrañamiento y la tristeza, mucho más que la nostalgia y la melancolía.

Sentimentalidad ontológica

Es eso, pero también una sentimentalidad ontológica que define el diálogo con el mundo de los habitantes de un lugar dominado por lo pelágico y lo telúrico, donde los sintagmas que surgen de la tierra y de la mar dan nombre y sentido a la vida.

Si el paisaje es uno de los finxos de la asturianidad, también lo es la fortaleza de la historia de esta vieja región europea con nombre propio desde que algún romano la bautizó como Asturia. Ese músculo lo encapsuló Pedro de Silva en un concepto: la "ecuación heróica". Con estos dos sintagmas ha logrado reunir otro pilar de la fortaleza de Asturias: su Historia.

¿Cómo es posible que este territorio haya optado por instalarse en el vencimiento de la provincia negra cuando desde hace miles de años ha protagonizado algunos de los acontecimientos que han marcado su discurrir en el tiempo, pero también sue ecos en el entorno peninsular y europeo? Esa "ecuación heroica" va desde los tiempos de las guerras astures, la conquista de Roma, el nacimiento del Reino de Asturias y su paternidad en la creación de dos estados (España y Portugal), hasta la Ilustración de Jovellanos, Flórez Estrada, Campomanes, Rafael del Riego y demás hombres de las Luces; la Atenas del Norte de Clarín, el Grupo del Carbayón, los regeneracionistas y rexonalistes del XIX y principios del XX; la ilustración proletaria de los ateneos obreros, círculos reformistas y casas del pueblo; la Revolución del 34; los 15 meses de autogobierno titánico del Consejo de Asturias y León de 1937; la Güelgona de 1962 que torció el brazo al franquismo y allanó el terreno para la democracia; el surdimientu asturianista de 1974 o el Estatuto de 1981 y su "autonomía plena diferida", que marcó el camino para la mayoría de las comunidades españolas.

Deserción

Xuan Cándano, periodista partisano y cronista sentimental de nuestros días, dio cuenta de la deserción de las élites políticas, empresariales, culturales y sindicales durante el último medio siglo asturiano en su imprescindible ensayo No hay país (Hoja de lata, 2023). Hago mías muchas de sus tesis, pero discrepo de su pesimista conclusión. Le enmiendo la plana: hay país y país a esgaya. Y cuando escribo país lo hago al modo de como lo hacían Jovellanos y Cueto, sin jactancias etnicistas pero con la dignidad de una sociedad que se siente y se conoce. La corpulencia de la historia y la singularidad de una geografía acreditan que Asturias debe hacer valer su musculatura material y emocional si no quiere ocupar la periferia de la invisibilidad, esa renuncia de la que habla con sabiduría David Guardado autor de Nunca vencida. Una historia de la idea d’Asturies (La fabriquina, 2022), un volumen clave en el corpus ensayístico que ilumina las zonas grises de la asturianidad.

Sin abjurar de episodios y acontecimientos, no toda la historia y las historias merecen la misma atención. Sabido es que muchas fueron alimentadas por las nieblas de la imaginación y las tinieblas del patrioterismo con intereses creados. Un verso de Jon Juaristi nos ilumina: "Nuestros padres mintieron, eso es todo". Pero hay otros que han sido tejidos con hilo virtuoso y a ellos debemos recurrir para sentirnos y sabernos como asturianos del tercer milenio. Es lo que Pedro de Silva llama "emoción del sentido", donde une copulativamente conocimiento y sentimiento. Y su explicación es guía para caminantes: "Sólo el conocimiento de nuestra Región ahondará un sentimiento firme de pertenencia y adhesión, provocando un salto cualitativo (…), indispensable a su vez para infundir entusiasmo a ese modo un tanto devocional de hacer Asturias". La apuesta está no sólo en el sentirse, también en saberse asturiana y asturiano.

De esa Asturias sintiente y pensante, de esa copulación, surge el hilo virtuoso que empieza a tejerse a mediados del XVIII y de las primeras décadas del XIX y que transita hasta nuestros días, en la mayoría de las ocasiones por "veredes tapecides y secretes", en palabras del añorado Xuan Bello. Seguir ese hilo virtuoso que arranca con las Luces es también ir a la búsqueda de lo que es Asturias, profundizar en su identidad histórica, política, cultural y social.

También es atender con atención a las lecciones de Jovellanos: "Hay muchas gentes que son siempre forasteras en su propio país, porque jamás se aplicaron en conocerse". (Discurso en Real Sociedad de Amantes del País de Asturias, sobre los medios de promover dicha de aquel Principado, 1781).

De los episodios ilustrados con la marca de la asturianidad proceden muchas de las luces que alumbraron la España que se reconoce en la virtud, lejos de la uniformidad excluyente y del viva las cadenas. La concepción de una nación de naciones en convivencia lleva apellidos asturianos. Ya Jovino, en su Informe sobre la Ley Agraria (1795), dejó por escrito su apuesta por un precedente del actual estado de las autonomías. Aquí e acerca a las competencias de las administraciones central, regionales y municipales y en su voz se percibe el aliento de la subsidiariedad: es decir, que las cosas que pueda hacer el órgano más próximo no lo haga el más alejado.

Hay en estas reflexiones jovellanistas un aroma federalista, en este caso de un federalismo fiscal y administrativo, que tiene su origen en el pragmatismo reformista del gijonés. Se trata de un hecho insólito en la España y en la Europa de entonces, pero no en países como eran los nacientes Estados Unidos de América.

El economista y político Álvaro Flórez Estrada fue más lejos que Jovino con una propuesta nítidamente política. Cuando el ilustrado somedano presenta en 1809 delante de la Junta Suprema de las Españas su Constitución deja claras sus convicciones sociales al denunciar "leyes bárbaras" y defender la equidad y la "dicha" de las gentes frente al despotismo absolutista. También despunta en su propuesta de carta magna un diseño federal de la soberanía popular y de la monarquía constitucional con la creación de parlamentos regionales que tendrían la capacidad de aplicar "La gran ley" para vetar cualquier propuesta que el monarca quisiera imponer.

Humanidad diversa

Ese hilo virtuoso está sustentado en un principio ilustrado básico: la defensa de una humanidad culturalmente diversa que preserva cada uno de sus núcleos singulares y que a la vez es racionalmente homogénea. Un hilo que se sigue tejiendo hasta nuestros días. Juan Cueto, en 1983, lo dijo al alto la lleva en el programa de TVE ‘Esta es mi tierra", cuando precisó que Asturias era la única región europea que había protagonizado tres ilustraciones: la de las Luces, la regeneracionista y la proletaria.

A esos tres momentos ilustrados hay que sumar otros dos más: el que protagonizan los sesentayochistas del XX, que ha creado canon, y el que llega hasta hoy mismo, con una generación de ensayistas, artistas y creadores literarios capaces de desarrollar y argumentar un pensar en lo asturiano sin muros corroídos por el verdín del olvido y el mugor de la tergiversación. Dejémoslo claro: hay país y país a esgaya. Doblada la esquina del primer cuarto del siglo XXI y con los bárbaros llamando a las puertas se hace necesario vindicar el hilo virtuoso y toda la riqueza material y espiritual de Asturias, como una manera de ser y estar en el mundo, para evitar ser "lágrimas en la lluvia", como murmura en su agonía el replicante de Blade Runner.