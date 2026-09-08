Un país más xusto

Covadonga Tomé es diputada del Grupo Mixto en la Junta y presidenta de Somos Asturies

Como portavoz de Somos Asturies y diputada de la Xunta Xeneral quiero facer alcordanza nesti Día d’Asturies de la sociedá que podemos y debemos tener. Queremos qu’Asturies seya un país más igualitariu, más solidariu y más xustu. Hai cuestiones que van, pasu ente pasu, tomando una deriva que nos inquieta: l’accesu a una vivienda ye cada vez más complicáu y los y les trabayadores súfrenlo acaldía; la turistificación masiva del nuestru territoriu; la privatización y degradación de los nuestros servicios públicos, la perda de texíu industrial…

En cuenta d’apostar por reforzar la Universidá d’Uviéu, un llugar históricu de cohesión social de la nuestra tierra, un llugar que tantes oportunidaes ufiertó pa que los fíos y fíes de la clas trabayadora pudieren acceder a una educación superior y de calidá, el Gobierno Asturianu apuesta por dar facilidaes a multinacionales millonaries que rexenten universidaes privaes. Queremos a Asturies y sabemos que tenemos el potencial pa ser una tierra xusta pa tol mundu y onde naide robe los nuestros derechos. Onde los derechos humanos nun acaben siendo privilexos d’unos pocos. Somos una tierra con oportunidaes, recursos, una naturaleza escepcional y una identidá que necesitamos conservar y tamién reforzar. Una Asturies obrera, ganadera, industrial, pescadora, agrícola…

Defendemos una Asturies plural na que puedan convivir etnies, relixones, procedencies y llingües estremaes, al empar que defenda la so soberanía política, económica, cultural, enerxética y alimentaria como un mou d’avanzar y combatir la involución antidemocrática cola defensa de los derechos de les persones como bandera. Con SOMOS ASTURIES como nuevu partíu políticu tenemos l’oxetivo de mantener la esperanza pa un presente y futuru dignos.