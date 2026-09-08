Poder quedarse y poder volver

Álvaro Queipo es presidente del PP de Asturias

Celebrar el Día de Asturias no debería consistir solo en mirar con orgullo lo que fuimos, sino también en preguntarnos qué futuro queremos.

Asturias ha demostrado muchas veces que puede desempeñar un papel decisivo. Lo hizo en la historia de España y en su industrialización gracias al esfuerzo de generaciones enteras que levantaron esta tierra y contribuyeron al progreso de todo el país. Ese pasado debe servirnos para recordar de qué somos capaces.

Hoy el reto es convertir a Asturias en una tierra de oportunidades.

Que un joven pueda estudiar, trabajar, acceder a una vivienda y formar una familia aquí si así lo desea. Que quien quiera salir y desarrollarse fuera pueda hacerlo. Y que quien se marchó tenga razones reales para regresar.

Porque el problema no es irse. El problema es no poder elegir. Para cambiarlo, necesitamos ambición y trabajo: atraer inversión, talento y proyectos; cuidar nuestra industria y nuestro medio rural, apoyar a autónomos y pequeñas empresas; mejorar los servicios públicos y crear un entorno que nos permita competir en igualdad de condiciones con otros territorios.

Necesitamos reformas que generen más oportunidades y consensos, acuerdos duraderos sobre aquello que condicionará nuestro futuro durante décadas y que está por encima de un mandato y de cualquier interés partidista. Asturias es una tierra extraordinaria. Nuestro deber es trabajar para que las próximas generaciones encuentren aquí más oportunidades y un futuro mejor.

Por lo que fuimos, por lo que somos y por lo que podemos ser.

Feliz día de Asturias, puxa Asturias.