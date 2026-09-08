Rafael y el "milagro” de la hostia sangrante

Fernando Monreal es médico

Cuando uno tiene la oportunidad y el placer de visitar los aposentos o estancias del Vaticano, va pasando por sus distintas salas a la marcha que indica el guía de turno, pues todo sin prisas para que los grupos vayan desfilando… Este es el motivo por el que el visitante siempre recuerda el fresco, "La escuela de Atenas", de Rafael, ya que lo ha visto decenas de veces en los libros y en internet. Esto hace que nos pase desapercibido otro precioso fresco del mismo Rafael Sanzio, titulado, "La Misa de Bolsena". Y eso que la base mide algo más de seis metros y medio de largo, pero curiosamente se encuentra sobre una ventana, lo que favorece nuestro despiste. Pero el genio de Urbino usó la ventana a su favor, lejos de contrariarlo: colocó el altar sobre el marco de la ventana, creando una plataforma elevada a la que se accede por escaleras a ambos lados.

El renacentista Rafael lo realizó en 1512, y está basado en el supuesto milagro que se produjo, allá por 1263, en la ciudad italiana de Bolsena, durante la consagración del pan y el vino (la Transubstanciación en la Eucaristía).

Parece ser que, Pedro, un sacerdote bohemio, con más dudas que certezas, viajaba por Italia en plena crisis de fe. Se detuvo en esta ciudad y, al celebrar la misa, en el momento de la citada Eucaristía presenció que, la hostia comenzó a sangrar de manera escandalosa. La noticia, cómo no, llegó a oídos del papa Urbano IV, quien rápidamente decretó la festividad del Corpus Christi en conmemoración de este milagro. Ya sabe, querido lector: "Tres jueves hay en el año que relucen más que el sol: Jueves Santo, Corpus Christi y el Día de la Ascensión".

¿Y cuál fue el motivo por el que Rafael pintó este fresco? Pues porque, cuando el papa Julio II marchó a Bolonia para comenzar su campaña en el Adriático, pasó por Orvieto, donde pudo ver la reliquia que se guardaba en la catedral: los corporales de Bolsena, manchados con la sangre milagrosa. Fue así como le realizó el encargo al maestro nacido en Urbino.

Pero al margen del interés histórico y pictórico, ¿qué sabemos científicamente, en el siglo XXI, de este supuesto "milagro"? Pues que existe una bacteria Gram-negativa conocida con el nombre de Serratia marcescens que es capaz de producir un pigmento rojizo conocido como prodigiosina, el cual, bajo ciertas condiciones de humedad y temperatura invade los alimentos ricos en almidón, como son el pan y las hostias, creando la ilusión óptica de una hemorragia milagrosa. Tampoco es de extrañar que en la época medieval la Iglesia, sin ningún conocimiento de microbiología, haya malinterpretado estas apariciones y las haya declarado milagros en vez de contaminación microbiana.

Pero, también en Valencia, concretamente en la localidad de Llutxent, allá por 1239 en plenas batallas de tropas aragoneses contra las sarracenas, tras una misa de campaña, el capellán Mateo Martínez descubrió que las hostias que había consagrado estaban empapadas en sangre. Cómo no, todo el mundo, especialmente los soldados interpretaron que era un mensaje directamente enviado desde el cielo anunciando la futura victoria contra las tropas moras.

Esta bacteria, junto a su curioso pigmento rojizo o sonrosado, podemos verlo en las juntas de los azulejos de la ducha o alrededor del desagüe del lavabo. Y no es moho; es la "Serratia marcescens", que se alimenta de los residuos de fósforo y grasa que dejamos al utilizar jabones, geles y champús. Y sólo produce el pigmento prodigiosina a temperatura ambiente, es decir, entre los 20 y 30º.

Pero, esta bacteria, aparentemente inocua, en los hospitales puede ser muy peligrosa, pues si afecta a personas con las defensas disminuidas puede ocasionar infecciones muy graves, incluso la sepsis o septicemia -infección a la sangre-. En nuestros domicilios solo se necesita pasar un cepillo con lejía para eliminarlas y, fundamental, mantener los baños secos y ventilados.