Reformismo sin complejos

Adrián Pumares es portavoz parlamentario de Foro en la Junta General del Principado

El Día de Asturias es el momento propicio para reflexionar acerca de los retos que tiene el Principado de Asturias por delante y de la mejor forma de poder encararlos con éxito.

El reto demográfico, la falta de empleo, la emigración forzosa, el cambio climático, la inteligencia artificial o el futuro del sector primario plantean desafíos enormes que difícilmente podremos afrontar sin buscar consensos que nos permitan construir un futuro compartido.

Para construirlo conviene volver la mirada hacia quienes nos precedieron. No para buscar en el pasado respuestas exactas, ni para juzgar a nuestros antepasados con el manual de lo políticamente correcto, sino para recuperar actitudes que todavía tienen mucho que enseñarnos.

Así, reivindicar en el 90.º aniversario de su vil asesinato el reformismo que encarnó Melquíades Álvarez es un buen punto de partida. Un reformismo que nos llama a superar el inmovilismo y a progresar desde la moderación, el diálogo y el pragmatismo.

Asturias necesita reformismo para cambiar lo que no funciona, acuerdos porque ningún partido tiene en solitario las respuestas a desafíos de esta magnitud, y ambición para no resignarnos a perder población, peso económico o capacidad de decidir nuestro futuro.

Ese reformismo lleva también a reivindicar, sin estridencias pero sin complejos, que Asturias no quiere ser más que nadie, pero tampoco menos: ni en financiación, ni en autogobierno.

Tenemos trece siglos de historia a nuestras espaldas. Honrarlos no consiste en vivir mirando hacia atrás, sino en ser capaces de construir juntos lo que todavía está por venir.