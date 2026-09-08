Opinión
El suelo común
Dolores Carcedo es portavoz del PSOE en la Junta General del Principado
Cada 8 de septiembre el Día de Asturias une a miles de asturianos y asturianas de nacencia o de pación, de largo arraigo o reciente acogida, dentro y fuera de Asturias, en el sentimiento de un "nosotros" integrador. Asturias es el suelo común que habitamos y nos construye, una tierra plural que nunca fue ni será una sola cosa.
Decía Václav Havel de Europa que, más que un territorio, es una tarea. Acaso lo sean todos los territorios: tareas y horizontes posibles nunca culminados que nos llaman al trabajo en comuña. Asturias vive una transformación económica innegable con inversiones importantes en marcha, crecimiento del empleo e irrupción de sectores tecnológicos emergentes. Y con la garantía de un Estado de bienestar irrenunciable, aun con todos sus retos, sostenido por una fiscalidad responsable, progresiva y justa que favorece a la mayoría social.
Hay también otro espacio común que merece celebración y reivindicación en este tiempo hostil propicio al odio. Es el de las ideas básicas, libertades y derechos que también nos configuran, una realidad compartida que los relatos deshumanizadores están poniendo en peligro, amenazando la misma raíz de la democracia. Por eso es especialmente relevante el papel de la Junta General del Principado como sede de la palabra que acerca posturas divergentes con argumentos y deliberación.
Desde el grupo parlamentario socialista trabajamos por el futuro esperanzador de oportunidades y progreso de ese suelo común que es Asturias y, también, por la defensa de ese otro espacio compartido de las libertades, los derechos y la democracia. Para seguir ampliando el horizonte de lo posible.
Suscríbete para seguir leyendo
- Conmoción en Degaña: mueren al volcar su coche dos jóvenes de 23 años que acababan de estar en las fiestas de la Santina en Cerredo
- Tremenda tormenta en Oviedo: granizos como canicas y árboles tirados por el viento en la ronda exterior
- La desgracia se ceba con Cerredo tras la muerte de dos jóvenes en un accidente de tráfico: 'Es muy duro
- Carmen Moreno se retira de las primarias del PSOE de Gijón: 'Hay una utilización ilegítima y ventajista de los recursos del partido
- Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el set de utensilios de cocina más barato del mercado: disponible por menos de 10 euros
- Vuelta al verano de 1936, hacer la guerra para que no se repita: Candamo acoge los días 11 y 12 una nueva edición de las jornadas en las que se recrean los sucesos de la Guerra Civil
- Una pasión a corazón abierto: la historia de dos hermanos de Sobrescobio, ambos premio fin de grado de Medicina, especialistas en cardiología en el HUCA
- El sacerdote Andrés Fernández se despide de la parroquia de Viesques entre regalos y dejando un legado 'de empatía y cariño' : “Nos volveremos a ver con el ascenso del Sporting”