Dolores Carcedo es portavoz del PSOE en la Junta General del Principado

Cada 8 de septiembre el Día de Asturias une a miles de asturianos y asturianas de nacencia o de pación, de largo arraigo o reciente acogida, dentro y fuera de Asturias, en el sentimiento de un "nosotros" integrador. Asturias es el suelo común que habitamos y nos construye, una tierra plural que nunca fue ni será una sola cosa.

Decía Václav Havel de Europa que, más que un territorio, es una tarea. Acaso lo sean todos los territorios: tareas y horizontes posibles nunca culminados que nos llaman al trabajo en comuña. Asturias vive una transformación económica innegable con inversiones importantes en marcha, crecimiento del empleo e irrupción de sectores tecnológicos emergentes. Y con la garantía de un Estado de bienestar irrenunciable, aun con todos sus retos, sostenido por una fiscalidad responsable, progresiva y justa que favorece a la mayoría social.

Hay también otro espacio común que merece celebración y reivindicación en este tiempo hostil propicio al odio. Es el de las ideas básicas, libertades y derechos que también nos configuran, una realidad compartida que los relatos deshumanizadores están poniendo en peligro, amenazando la misma raíz de la democracia. Por eso es especialmente relevante el papel de la Junta General del Principado como sede de la palabra que acerca posturas divergentes con argumentos y deliberación.

Desde el grupo parlamentario socialista trabajamos por el futuro esperanzador de oportunidades y progreso de ese suelo común que es Asturias y, también, por la defensa de ese otro espacio compartido de las libertades, los derechos y la democracia. Para seguir ampliando el horizonte de lo posible.