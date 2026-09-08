Una tierra que hay que defender

Xabel Vegas es portavoz de IU-Convocatoria por Asturies en la Junta General del Principado

Asturias es el lugar al que pertenecemos, una forma de entender la convivencia y nuestro futuro: una identidad construida durante generaciones y que tenemos la responsabilidad de defender y ampliar.

Queremos una Asturias democrática, plural y libre; que no se resigne ante quienes pretenden convertir la política en una batalla contra el diferente; que no confunda firmeza con odio ni libertad con egoísmo. Una Asturias que recuerde que la democracia no es un edificio terminado, sino un camino que debemos recorrer cada día.

Queremos una Asturias orgullosa de su pasado, de su cultura y de sus luchas por los derechos sociales, pero que no viva instalada en la nostalgia. Una Asturias capaz de convertir su memoria en impulso para afrontar el futuro.

Queremos una Asturias que cuide de quienes viven aquí y que no olvide que también fuimos pueblo de emigrantes, por eso debemos seguir siendo tierra acogedora y solidaria, que rechace señalar a cualquiera por origen, género o condición.

Queremos una Asturias que apueste por la ciencia y el conocimiento, para liderar una transición ecológica justa, que proteja su patrimonio natural; que garantice servicios públicos de calidad ya sea en sanidad, educación o servicios sociales, indispensables para un buen vivir junto al empleo de calidad y una vivienda asequible

En el Día de Asturias y todos los días, trabajamos por una Asturias democrática, social, acogedora, feminista y verde. Una Asturias que merezca la pena construir y defender cada día.