Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Médicos AsturiasFinanciación autonómicaCaos trenesCrisis en CeutaTallerón de Gijón
instagramlinkedin

Opinión

Pedro de Silva

Pedro de Silva

Añádenos en Google

Batalla perdida, me temo

En el asunto del Informe PISA hay algo que no entiendo. Al hablar de la comprensión lectora o las matemáticas, supongo hablamos de las capacidades de cerebros humanos, en concreto los de los colegiales interpelados por los encuestadores. Pero, ¿a quién interpelan esos colegiales a la hora de entender algo u obtener un resultado a base de cálculo? ¿a su propio cerebro, poniéndolo a prueba para que responda según sus capacidades y destrezas, o toman el atajo de sus pantallas y el cerebro computacional que hay tras ellas? Cuanto menos se use el primero más cerca estaremos de su atrofia, pues los órganos inútiles siempre van a menos, cuanto más se desplace la carga hacia el segundo mayor será su funcionalidad y cuánto más esfuerzo pidamos mayor será el desplazamiento, pues la ley del mínimo esfuerzo es una constante biológica. Lo que no entiendo es que todavía nos preguntemos qué pasa.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el juego de cuatro sábanas de satén de lujo más baratas del mercado: para camas de gran tamaño
  2. La desgracia se ceba con Cerredo tras la muerte de dos jóvenes en un accidente de tráfico: 'Es muy duro
  3. Barbón cambiará la misa en Covadonga por un santuario en el Occidente para el Día de Asturias
  4. Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el juego cojines de sofá de antracita más barato del mercado: agradablemente suave gracias al acolchado de confort
  5. Rescatan en helicóptero a una mujer que estaba 'muy cansada y no podía seguir caminando' cerca del Urriellu, en Cabrales
  6. Revuelo en la playa de San Lorenzo, en Gijón: evacuan en ambulancia a un hombre de 79 años
  7. Ángel María Vilaboa, sacerdote avilesino, ya es el nuevo párroco de Cangas del Narcea en sustitución de Juan José Blanco
  8. El sacerdote Andrés Fernández se despide de la parroquia de Viesques entre regalos y dejando un legado 'de empatía y cariño' : “Nos volveremos a ver con el ascenso del Sporting”

Abierto por vacaciones del miércoles, 9 de septiembre de 2026

Abierto por vacaciones del miércoles, 9 de septiembre de 2026

ArcelorMittal ya promociona los productos de la nueva acería eléctrica de Gijón, que estará operativa a finales de año

ArcelorMittal ya promociona los productos de la nueva acería eléctrica de Gijón, que estará operativa a finales de año

Concierto de asturianada en Tuña con los ganadores del Premio “La Busdonga”

Concierto de asturianada en Tuña con los ganadores del Premio “La Busdonga”

Recta final para la matrícula en los cinco ciclos formativos del instituto de Luarca, que van de electromecánica de vehículos a soldadura

Recta final para la matrícula en los cinco ciclos formativos del instituto de Luarca, que van de electromecánica de vehículos a soldadura

Agenda: qué hacer en Asturias hoy miércoles 9 de septiembre de 2026

Agenda: qué hacer en Asturias hoy miércoles 9 de septiembre de 2026

Las claves de la 'operación Amadou entre Sporting y Coimbra': las cifras de la compra... y una opción de recompra

Las claves de la 'operación Amadou entre Sporting y Coimbra': las cifras de la compra... y una opción de recompra

Batalla perdida, me temo

Un plan inminente de 1,1 millones para los servicios sociales del futuro: "Salas insonorizadas, más accesibles y botones del pánico"

Un plan inminente de 1,1 millones para los servicios sociales del futuro: "Salas insonorizadas, más accesibles y botones del pánico"
Tracking Pixel Contents